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藍籲總統召集朝野開國是會議 綠：應先審查攸關民生社稷預算

中央社／ 台北26日電

川習會落幕，但中國國家主席習近平表示，年底前兩人還會再見面兩次。國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天指出，呼籲總統賴清德應在年底川習再度會面前，主動召集朝野政黨領袖召開國是會議，就台海安全、美中關係、兩岸政策等，建立最低限度的國家共識。

民進黨表示，許宇甄與其關心國際情勢的變動，不如為即將開議的立院新會期做好準備，今年度的追加預算以及明年總預算，都是攸關民生社稷以及國家重大建設推動，希望在野黨莫再重蹈今年總預算拖延審查超過350天的覆轍，這才是當前台灣最急迫更是民眾最關心的要務。

美國總統川普昨天在白宮迎接來訪的習近平並舉行雙邊會談。許宇甄今天透過新聞稿指出，美中兩國即使在重大議題上存在尖銳分歧，仍選擇持續溝通。川普與習近平今年還將分別在11月深圳APEC及12月邁阿密G20有兩次會晤。

許宇甄表示，美中不是因為沒有矛盾才對話，而是因為矛盾太大、風險太高，所以更需要對話，這才是成熟政治最值得台灣借鏡之處。當兩個世界最具競爭性的強權都知道不能讓分歧失控，賴政府卻對內拒絕朝野溝通、對外又中斷兩岸政治對話，這難道是台灣面對大國競爭應有的戰略。

許宇甄指出，呼籲賴總統，在年底兩次川習會之前，應主動召集朝野政黨領袖，並邀集國安、外交、國防、經貿及兩岸領域代表，召開國是會議，就台海安全、美中關係、兩岸政策、國防戰略及經貿布局建立最低限度的國家共識。

國是會議 川習會

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