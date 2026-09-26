吳志中：台海和平是國際利益 相信美會完成對台軍售案

川習會落幕，台灣議題備受關注。外交部次長吳志中今天說，維持台海和平穩定絕對符合國際利益，因為讓中國在此區域有過於優勢的軍事力量，不利區域的穩定和平，相信美國會完成對台相關軍售案。

國策研究院文教基金會今天舉辦「二次川習會與美中博弈」座談會，包含國策院董事長田弘茂、吳志中、國策院執行長王宏仁、國策院副院長郭育仁等人出席。

田弘茂致詞時表示，川習會不只台灣重視，也備受世界關注，目前美方尚未釋出太多細節，因此今天座談會將先就已露出的內容進行廣泛且深入的解析，討論面向將觸及川習二會中美國對中國國家主席習近平的超規格接待儀式、中國工商企業界領袖並未陪同，以及相關台灣議題等。

吳志中會前受訪時先說明，美國與中國各自想在川習會中討論未來國際秩序，議題觸及商業問題、台灣議題等。但他認為，繼續讓台灣的半導體工業對全世界有所貢獻，才是對美國而言很重要的利益，且多國在川習會前就表態關注台海和平，因此讓台灣擁有充分自我防衛能力、生活在與中國相異的自由民主體制現狀，是符合國際的共同利益。

對於媒體追問美國對台軍售是否延遲，吳志中說，政府隨時會注意情勢發展，並且繼續強化溝通，因為在國際社會最重要是強化準備，也希望答應的可以準時發生。

吳志中強調，美國、日本、韓國3國外交部長在川習會前就發表聯合聲明，以及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等8國外交部長與高階代表也透過聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，可見維持台海和平穩定絕對符合國際各國的國家利益，因為讓中國在台海擁有過於優勢的軍事力量，並不利區域穩定和平，相信美國對台軍售案還是會成。

談到中國國家主席習近平在川習會提及的二戰論述，吳志中則說，這是中國共產黨一貫伎倆，也就是透過「敘事外交」，將內容替換成對中國有利的面向，包含聯大2758號決議案明明沒有提到台灣，中國就偏指有，或是原先被稱為新冠肺炎，但後來就被定名為COVID-19新冠病毒。

吳志中說，中國不斷企圖操縱資訊，此次也想取代中華民國在二戰時候中華民國所扮演的角色，這是外交人員一直以來面對的情況，但台灣就算遭受屈辱，也不會在任何國際場合退卻，只是真正的歷史正在被中國共產黨逐漸摧毀、逐漸取代，這令人非常痛心，必須盡力改善。

吳志中會中致詞也強調，台灣的半導體等高科技產業擁有世界關鍵優勢，而封鎖台海就等於封鎖區域，因此台灣海峽的重要性也不亞於荷莫茲海峽、蘇伊士運河、巴拿馬運河等，且台灣是民主國家，對華人社會也有示範作用，顯示台海穩定安全與國家利益，是一個客觀的世界利益。

他強調，無論如何對台灣來說，就是要每天都不斷努力強化防衛，採取「非今日政策」（Not TodayPolicy），讓中國知道每天都不是打台灣的好日子。