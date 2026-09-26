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美學者分析川習會：北京意在掌握話語權 美年底可能同意對台軍售

中央社／ 華盛頓25日專電

美國政界關切川習會後對台軍售議題，華府智庫哈德遜研究所資深研究員森安健指出，中方意圖掌握話語權．形塑可以影響美國決策的論述。川普需要北京在伊朗與烏克蘭戰事的協助，如果各方在12月底前無法合作，相信會進行軍售。

美國國會已通過140億美元對台軍售案，白宮尚未批准，兩黨議員多次呼籲總統川普（Donald Trump）儘速同意，國會也已討論未來的可能軍售。

川普與中國國家主席習近平23至25日在華府舉行今年第2次峰會，各界關注美國行政部門對140億美元軍售案的動向。對此華府政界在會前有不同說法，媒體報導有機會在年底2次川習後放行，也有消息指會有金額較小的個別軍售案。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員森安健接受中央社訪問分析，對川普來說，對台軍售是他手上的牌，可在習近平面前善用這項優勢；9月、11月與12月共3次會晤，川普可能需要讓伊朗、烏克蘭兩場戰事停火，並尋求中方對此讓步。

他認為，如果各方在12月底前無法合作，相信川普會進行軍售。但這不用急，川普政府去年已同意對台出售110億美元的軍備包裹，這不是所謂棄台論的訊息。

北京希望川普調整對台說法，改變美方一貫的不支持台獨為反對台獨，但中方也認為難度很高，多次峰會焦點轉為施壓對台軍售，有媒體報導指中方有意重提美中有關1982年的八一七公報。

森安健指出，這是一個大架構，中國意在形塑，如果川普同意軍售將取消9月的會晤，他們想掌握話語權，但結果不會如此。

他說：「美中都瞭解必然會有軍售，時間可能在12月或之後，中方早前釋出如果有軍售將取消9月會晤的訊息，旨在造成對（美國對台軍售）決定有影響力的印象，但實際上沒有。中方想掌握話語權，這是他們正在使用的新手法。」

川習會 軍售

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