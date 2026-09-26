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陸委會駁習近平二戰說 陳以信批：民進黨史觀錯亂 打臉賴清德
陸委會反駁大陸國家主席習近平「中美二戰並肩作戰」說法，強調當年與美國並肩作戰的是中華民國。國民黨文傳會主委陳以信今表示，陸委會這次雖然講對歷史，但也狠狠打臉賴清德總統。去年對日抗戰勝利80周年，賴清德身為中華民國總統，竟然避談「抗戰勝利」，只談「二戰終戰」，刻意與1949年以前的中華民國史做切割。
陳以信說，陸委會如今為反駁習近平，民進黨政府才突然想起1945年時與美國並肩作戰的是中華民國。民進黨史觀錯亂，前後論述自相矛盾，更對不起八年抗戰中犧牲的無數中華民國軍民。
陳以信批評，民進黨長期企圖分割1949年前後的中華民國史，需要搞「新兩國論」時，就把1949年前的中華民國推給「中國」。需要對抗北京、爭奪抗戰歷史話語權時，又把1945年的中華民國搬回來。中華民國不是民進黨的政治工具，不能在需要時才認祖歸宗，不需要時就恣意切割毀棄歷史。
陳以信質疑，賴清德既然主張「兩國互不隸屬」，就請賴清德回答：1945年在中國戰區領導抗戰、與美國並肩作戰的中華民國，跟今天賴清德擔任總統的中華民國，到底是不是同一國？如果不是，現在陸委會憑什麼指正習近平？如果是，為什麼賴清德只願紀念「二戰終戰」而不是「對日抗戰」？請問賴清德的「中華民國」到底還是不是當年與美國並肩作戰的那個「中華民國」？
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