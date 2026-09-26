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川普提中美二戰合作 李桐豪：賴總統若看不清美中互動 台灣前途殆矣

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在白宮舉行峰會，雙方提到美中在二戰期間並肩作戰，川普還提到「飛虎隊」（Flying Tiger）。路透
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在白宮舉行峰會，雙方提到美中在二戰期間並肩作戰，川普還提到「飛虎隊」（Flying Tiger）。路透

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在白宮會面，雙方皆提及中美二戰合作的歷史，前立委李桐豪今指出，中華民國的歷史法統被取代，若賴清德總統與民進黨政府還看不清當前美中互動情勢，台灣前途殆矣。

李桐豪表示，川普認可由中國大陸承繼中華民國歷史的法統地位，是他觀察習近平此次到美國國是訪問的最大成就。

李桐豪指出，9月24日上午，川普在白宮南草坪舉行的「雙邊會談前公開歡迎儀式」提及二次大戰的「美中同盟」與「飛虎隊」事例，以期望兩國未來的合作。他在當晚白宮國宴致詞時，又特別提到中華民國國父孫中山與「孫子兵法」，這些說法皆凸顯美國對大陸在中國歷史法統的認同。

李桐豪認為，雖然川普的這些說法被台灣媒體解讀是務虛，是象徵大於實質、形式大於內容，但他認為，這樣的解讀太過於功利主義而顯然有誤。現在最麻煩的是，如果中華民國過去的歷史法統角色，已被美國公開承認由大陸承接，那麼在台灣中華民國的法理地位又是什麼？難道已是歷史遺產？

李桐豪表示，今年6月起大陸的海警巡弋範圍擴大至台灣東部太平洋海域，這種「常態化執法巡查」是大陸在地理上完成圍攏台灣島的態勢，如今中華民國的歷史法統被取代，大陸「不戰而屈人之兵」的進程顯然已邁進歷史發展的轉折點，如果賴總統與民進黨政府還看不清當前美中互動情勢，則台灣前途殆矣。

二戰 李桐豪 川習會 川普 習近平 中華民國

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