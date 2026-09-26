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川習年底前還要再見2次 許宇甄促賴總統召開國是會議凝聚共識

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

川習二會落幕，美國總統川普預告，今年底前還會再與大陸國家主席習近平見面2次。國民黨團書記長許宇甄表示，川習華府會談落幕，值得台灣警醒的是，美中兩國即使在關稅、科技、軍事、台灣等重大議題上存在尖銳分歧，仍然選擇不斷見面、持續溝通。

許宇甄表示，美中不是因為沒有矛盾才對話，而是因為矛盾太大、風險太高，所以更需要對話。這才是成熟政治最值得台灣借鏡之處。當兩個世界最具競爭性的強權都知道不能讓分歧失控，賴政府卻對內拒絕朝野溝通、對外又中斷兩岸政治對話，這難道是台灣面對大國競爭應有的戰略？

許宇甄呼籲賴清德總統，在年底兩次川習會之前，應主動召集朝野政黨領袖，並邀集國安、外交、國防、經貿及兩岸領域代表，召開國是會議，就台海安全、美中關係、兩岸政策、國防戰略及經貿布局建立最低限度的國家共識。

許宇甄強調，國是會議不是要求任何一方放棄立場，而是要讓不同立場坐到同一張桌子上。國家安全不能建立在一個人的判斷，更不能把不同意見都視為敵人。總統真正的責任，不只是領導支持自己的人，更要團結不同意自己的人。

許宇甄表示，川普可以一再見習近平，賴清德為什麼不能坐下來聽聽在野黨的意見？兩岸中斷政治對話已久，台灣更應先從內部對話做起。賴總統應放下剛愎自用與政黨算計，廣納建言、凝聚共識。面對瞬息萬變的國際局勢，台灣最承受不起的，就是賴政府把自己的判斷當成唯一答案。

許宇甄 國是會議 川習會 川習

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