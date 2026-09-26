川習二會奠定G2格局 李彥秀籲民進黨務實爭取晶片關稅優惠、軍售落實

川習二會結束，國民黨立委李彥秀表示，川習二會確認美中走向「建設性戰略穩定」，奠定G2格局，啟動官方AI對話以籌建危機通報與熱線，具重要意義，而台灣牌仍是美方重要籌碼。反中宣傳效益已失，籲民進黨務實聚焦經貿與安全，全力爭取晶片關稅優惠、軍售落實及拓展國際空間。

李彥秀說，2017年，川普第一任期，對中國大陸進行貿易戰、關稅與科技制裁，啟動「全面性施壓與戰略競爭」；今年五月川習會，以及剛剛結束的川習二會，則確認美中「建設性戰略穩定關係」，美國轉向「現實主義下籌碼交易與關係管理」。對川普而言，「美國優先」仍然是核心價值，但是手段上，從過去的圍堵遏止與全面脫鉤，川普更希望透過「軟硬兼施」，為美國換取經濟回報或戰略讓步。

李彥秀表示，中國大陸最在意的仍是台灣問題，習近平向川普提出「希望美方堅持反對台獨，慎重處理台灣問題」，美國國務院則稱「對台的政策沒有改變」，在論述上美中維持過去一貫的立場，不過台灣在「戰略穩定關係」下的角色，可以從日後對台軍售、官方交流層級，以及過境外交是否恢復來觀察，美國深知，台灣問題是中國大陸的「核心利益」，「台灣牌」仍是川普手上重要籌碼。

李彥秀指出，有別於過去全球化的多邊主義，地緣政治的區域整合，川普更偏好發揮個人影響力的G2G協商談判，而此次「川習二會」奠定全球G2的決策規格，AI對話就是敲門磚。作為AI發展的世界兩強，「美國握有前沿創新與算力，中國大陸重普及應用與電力基建」，美中在AI的軍備競賽與防堵不會停止，但是雙方「啟動官方AI對話」籌建危機通報與熱線，具有重要的意義。

李彥秀認為，「時間」與「空間」是川習二會的戰略密碼，「啟動AI官方對話」、「貿易戰休兵再延長2個月」、「強化川習私人情誼」，為美中雙方爭取寶貴的時間與空間，「超規格」的禮遇，讓習近平在面對經濟問題、五中全會，以及明年二十一大更有底氣；川普則是為11月期中選舉創造利多，以及伊朗戰場獲得重要成果的契機，11月下旬川習深圳第三度會面將面對國際全新的政經環境。

李彥秀表示，國務院聲明「對台的政策沒有改變」，保住了民進黨大內宣的浮木，不過川習二會的規格，也讓美台共管中國的「反中牌」威力盡失，年底選舉與明年總統大選，將回歸到民生與政績的檢驗。台灣的核心利益是經貿、安全與國際空間，民進黨應該更務實的將重點放在爭取晶片關稅優惠、軍售順利批准交貨，以及重返國際舞台之上。