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【即時短評】川普認中共抗日史觀 賴政府坐看中華民國正當性步步削弱

聯合報／ 本報記者陳熙文
美國總統川普夫婦25日和中國大陸國家主席習近平夫婦，參訪華府的美國國家檔案局。據美國第一夫人辦公室發布的新聞稿，這次參訪包含觀看「美中關係歷史的重要篇章」。法新社
美國總統川普夫婦25日和中國大陸國家主席習近平夫婦，參訪華府的美國國家檔案局。據美國第一夫人辦公室發布的新聞稿，這次參訪包含觀看「美中關係歷史的重要篇章」。法新社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在白宮會面，雙方致詞「不約而同」都提到美中在二戰期間的合作，川普更提到「飛虎隊」，但全然忽略與中華民國的連結，也沒有說明與美國並肩作戰的其實是中華民國。

當然，美中領袖會面，雙方的公開發言絕對是有約而同，這代表中國仍致力於推銷他們歷史觀，一方面強化中共抗日論述，另一方面也藉此論證中華人民共和國取代中華民國，由中共全面繼承中華民國的歷史遺產，形同在說中華民國已不復存在。

習近平的說法無疑是對中華民國主體性的攻擊，更別提二戰史是我國維持台美情誼的傳統立論和證明。而川普竟全盤接受這樣的論述。

值得關注的是，川普24日在白宮的致詞是一次態度上的轉變。

中國去年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」的名義舉辦紀念活動，並舉行閱兵，公然「修正」歷史。

川普的反應頗具敵意，他在真實社群上說，「當你們密謀對抗美國時，請代我向普亭與金正恩轉達我最誠摯的問候」，並提到，美國人民為中國抗戰所做的犧牲，希望他們能獲得應有的紀念。當時，中國仍被歸類在美國的敵對陣營。

然而，三次川習會之後，中國竟已成功說服川普相信中共的史觀，甚至願意在全球關注的川習會上與中國同調。這不僅是對岸說服美國讓步的成功案例，更是習近平對川普影響力的一次火力展示。

中共的歷史觀或許不會出現在美國的正式文件上，但美國總統在如此盛大的場合做出這樣的發言，未來很難再做收回，也勢必成為中方認定的互動常態。

綜觀而言，中國秉持對歷史的修正主義，與中國在台海周邊的灰色地帶侵擾一脈相承。

從二七五八號聯大決議文掛鉤「一中原則」，或以「開羅宣言」等歷史文件，宣稱日本已將台灣主權歸還中華人民共和國，再到如今成功說服美方接受中共抗日史觀，都非直接要求減少台灣的國際參與，而是一步步削弱中華民國的正當性，其終極意圖自然是要鞏固「兩岸問題是中國內政問題」的核心思想。

然而，在我國大幅提高國防支出之際，卻看不到政府大力保衛「中華民國」的招牌。

中共 抗日 川普 川習會

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