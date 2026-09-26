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川習會談後 美駐中大使：對台政策沒有改變

中央社／ 華盛頓25日專電

美國總統川普和中國國家主席習近平昨天在白宮舉行雙邊會，台灣議題備受外界關注。美國駐中國大使龐德偉今天接受美媒訪問表示，川普對台政策沒有改變；儘管中國一直試圖加以改變，但「我們沒有改變措辭，沒有改變我們的立場」。

習近平時隔11年再度赴美進行國是訪問，並於昨天造訪白宮和川普（Donald Trump）舉行雙邊會。這也是兩人繼5月北京峰會以來，今年第二度會面，台灣是外界關注焦點議題之一。

中國官媒新華社報導，習近平在會談上強調，希望美方堅持反對「台獨」，「慎重處理台灣問題」。白宮則尚未發布會談摘要。

龐德偉（David Perdue）接受美國財經媒體CNBC訪問被問及台灣議題時表示，川普保持一致，台灣政策沒有改變，川普政府完全致力於一個中國政策，「我們致力於台灣關係法、三公報及六項保證」。

他還說，中國一直試圖強加改變，但「我們沒有改變措辭，沒有改變我們的立場。我們希望台海和平，我們不希望脅迫，我們不支持獨立」。

龐德偉表示，美國認為，習近平已接收到這個訊息，而川普也展現尊重，傾聽中方的說法。

此外，在伊朗議題上，龐德偉指出，美國幾週前就向中方明確表達，他們對伊朗提供的任何幫助，無論直接還是間接，無論是情報、零件或軍事裝備，「都是完全不能接受的」。

他表示，川普昨天再次明確表達這點，「這是我們持續向他們明確傳達的立場，且不會讓這件事與我們正在做的任何事情，或我們對台灣的任何承諾扯上關係。這是一個獨立的議題」。

川普今年2月底聯手以色列對伊朗發動攻擊後，戰事至今仍未落幕。外電報導，中國與伊朗維持密切關係，且是伊朗石油的全球最大買家。

川習會 對台 習近平

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