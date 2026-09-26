川習提中美二戰合作歷史…專家憂「去中華民國化」更明顯

美國總統川普與大陸國家主席習近平提到中美二戰合作的歷史，政大外交系教授黃奎博評論，民進黨政府長期掏空中華民國歷史、「去中華民國化」，導致中共趁虛而入，我方對美國的外交更加失去著力點。

淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，台灣必須正視中華民國與二戰歷史重要性，以免被中共「整碗捧去」。

政大國關中心主任王信賢表示，川習就二戰的表述「太重要了」，若美國跟著中共論述，「去中華民國化」會非常明顯。

黃奎博表示，民進黨政府配合日本的二戰史觀說是「終戰」，等於把歷史的話語權拱手讓人。此外，中國執著於要求符合中共的歷史詮釋，川普可當作談判交換的籌碼。

林穎佑指出，去年ＡＩＴ推薦飛虎隊乖乖；國軍的緬甸遠征軍和美軍合作，至今美陸軍第七十五突擊兵團徽上仍有青天白日國徽。凡此種種，顯示美國仍有重視中華民國在二戰重要性的聲音，可惜目前我軍方並沒有重視這些歷史的論述價值。