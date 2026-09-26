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白宮國宴 美科技金融巨頭作陪

聯合報／ 編譯劉忠勇周辰陽／綜合報導

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞廿四日晚間在白宮舉辦國宴，招待中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛，華爾街和矽谷重量級人物齊聚白宮，中方企業界無人出席。

國宴賓客包括輝達執行長黃仁勳夫婦、AMD董事長兼執行長蘇姿丰夫婦、蘋果執行董事長庫克、SpaceX創辦人馬斯克，都被安排與川普、習近平坐在主桌。

另外，OpenAI執行長奧特曼、OpenAI總裁暨共同創辦人布羅克曼、Google執行長皮查及Meta執行長祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯、微軟執行長納德拉等科技業主管都是國宴座上賓。

其他出席企業主管包括花旗集團執行長范潔恩、摩根大通執行長戴蒙、黑石集團共同創辦人蘇世民、高盛執行長蘇德巍、萬事達卡執行長米巴赫、波音執行長歐特柏格與派拉蒙天空之舞執行長艾里森。

共和黨重要金主亞斯及多名金融界領袖也受邀出席。亞斯持有TikTok中國母公司字節跳動股份。其他受邀賓客還包括美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、聯準會主席華許等官員及川普家族多名成員、大法官羅伯茲、巴瑞特與卡瓦諾。

大陸企業領袖並未隨團出席，在逾一百卅人賓客名單中，只有十九人屬於中方代表團，且無一是企業界人士。中方企業主管缺席，顯示雙方對峰會期待不同。

川普在國宴前則說，人人都想出席，賓客幾乎涵蓋整個科技界與金融界。國宴是白宮禮遇外國領袖的傳統。這是川普第二任期第二次舉行國宴，前一次是四月款待英國國王查理三世與王后卡蜜拉。

川習會

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