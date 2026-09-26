美媒：習近平真正目標是台灣

中國大陸國家主席習近平這次赴美國是訪問，美國總統川普鋪紅毯迎接，以盛大排場與恭維熱情款待，讓整場訪問看來排場勝過實質。

華爾街日報指出，美中正尋求緩和在伊朗戰爭、人工智慧（ＡＩ）及貿易等議題上的緊張關係。川普與習近平的峰會以盛大歡迎儀式揭開序幕，又在燭光下舉行華麗國宴，凸顯川普對中政策的矛盾：一方面，川普熱衷峰會外交場面，也看重與習近平的私人關係；另一方面，美中重大緊張情勢卻持續升高。

儘管排場盛大，川普似乎沒有取得多少實質成果，卻讓習近平獲得此次赴華府所追求、與美國平起平坐的畫面。

華爾街日報指出，當天最具影響力的舉動可能反而來自習近平。北京持續施壓美國放棄對台軍售，並決心將台灣置於控制之下。新華社報導，習近平呼籲美國「恪守反對『台獨』的正確立場」。報導認為，這凸顯對習近平而言，真正的目標是台灣，而非貿易。

川普崛起掌權，部分正是靠著對中國大陸的批評。過去十年，他一再主張歷任總統對北京過於寬容，兩屆政府都延攬大量對中鷹派。然而面對面互動時，川普似乎格外欣賞習近平，幾乎沒有提出足以緩解對中鷹派憂慮的具體政策協議。

曾負責協調美中元首會面的美國前高層外交官貝莎蘭向金融時報表示，川習會更值得注意的是場面效果，而非實質內容。她說：「對北京而言，這場峰會真正的成果不會出現在事實清單上，而是那些展現前所未有盛大排場與儀式的照片。」

貝莎蘭說，美國關切議題取得的進展極少，這場峰會的失衡，是華府錯失的一次機會。