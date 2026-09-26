習近平要川普反對台獨 在白宮會談中當面提出要求

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普美東時間24日上午在白宮舉行會談。針對台灣議題，習近平向川普提出，希望美方堅持「反對台獨」，慎重處理台灣問題。至於經貿合作，習近平稱，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成一份新的聯合安排，這對兩國乃至全球經濟都是好消息。

台灣時間25日凌晨1時30分會談結束後，川普對現場媒體說，「很棒的會面，謝謝各位」， 但雙方並未舉行記者會，截至25日晚間美方並未發布會談紀要。川普則在社群平台發文說，會談非常有成效，將有許多重大成果，還說習近平也認為人工智慧應改稱超級智慧。

美國國務院回覆本報記者詢問習近平在川習會中希望美方堅持反對台獨，並慎重處理台灣問題一事，國務院表示，美國對台政策沒有改變，且將持續與美國的印太盟友站在一起，推動大家共同的安全和繁榮，這其中也包括台灣。

國務院發言人表示，正如美國總統和國務卿所言，美國對台的政策沒有改變，持續堅持「一中政策」，並以「台灣關係法」、美中三公報，以及「對台六項保證」為指引。

川普24日在白宮迎接習近平，兩人會談聚焦貿易、人工智慧（AI），以及日益激烈的美中戰略競爭。路透報導，此次川習會五大重點，包括雙方同意將原訂11月到期的貿易協議延長兩個月、習近平要求美國反對台獨、兩人在AI治理看法分歧、習近平提到「修昔底德陷阱」等戰略風險仍在、美國接待場面盛大等。

新華社報導指出，習近平表示：「希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題。」他並說，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，美方如此處理台灣問題，才能為美中戰略合作及雙邊關係奠定基礎。

中方在完整會談內容出爐前，便搶先公布這份公告，凸顯北京對此事的重視，也代表中方試圖鞏固自認為已取得的成果。以往美中會談後各自發布的公告常常有出入。

習近平2024年曾向時任總統拜登提出相同要求，這次則是他首度公開要求川普改變表述。

曾在美國國家安全會議負責中國與台灣事務的彭博經濟研究分析師威爾許（Jennifer Welch）指出，措辭改變的影響並非只在字面而已。她認為，北京可能把美國「反對台獨」解讀為華府將主動遏止北京眼中的台獨勢力，並用來動搖台灣對美國的信任。

對台軍售使這項要求更受關注。川普已延後批准一筆約140億美元的對台軍售案，5月與習近平會面後，還稱軍售是「很好的談判籌碼」。華府布魯金斯學會中國研究中心主任何瑞恩（Ryan Hass）認為，習近平正試圖把美中關係的「建設性戰略穩定」，與美國反對台獨連在一起；判斷會談結果的關鍵，在於「川普如何表述台灣議題，而非習近平要求他說什麼」。