川習會後 對台政策留懸念 學者：軍售案仍有變數

美國總統川普與大陸國家主席習近平24日在美國白宮舉行雙邊會談，新華社發布新聞稿指出，習近平要求美方堅持反對台獨、慎重處理台灣問題。對此，旅美政治學者翁履中表示，北京致力改變美國「不支持台獨」對台論述，且希望制止新一輪140億美元對台軍售，以習的強勢風格加上川普的難以預測，使得前述議題，在年底前給台灣留下極大懸念。

在各自內部政治考量下，川普有11月期中選舉的壓力，習近平則面臨國內經濟衰疲，下月又有中共五中全會著手安排明年21大人事布局的政治進程，二次川習會即使沒有取得結構性的實質進展，但營造出來的和緩氣氛與風險管控，已為雙方提供各自可向內部交代的成果。

美歷年對台軍售

川普曾預告今年很重要，因為川、習會多次見面，美中關係會出現很大變化。如果11月的亞太經合領袖峰會（APEC）、12月G20峰會，兩人都將再見面，「川普要如何宣布對台軍售？」翁履中反問。

紐約時報日前報導，一些台灣官員赴美被川普政府要求，減少造訪華府智庫，不希望台灣成為川普推動對中政策目標時的障礙。這也凸顯，台灣至今仍未有效打進共和黨的圈子，以致與民主黨智庫之間的往來，成為川普修理台灣的藉口。

在軍售議題上，美國國務卿魯比歐日前在聯合國大會期間表示，軍售不能只看台灣，美方還須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

「我們比較擔心，川普去找別的國家購買這批原來要出售給台灣的140億美元軍售，像是沙烏地阿拉伯。」翁履中說。遊說川普對台軍售的人士，之前以各種方式設法讓這筆軍售包裹得既能運作、又不讓北京跳腳，但魯比歐這麼一說，似在向軍火商示意還有其他買家。