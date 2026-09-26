聽新聞
0:00 / 0:00

白宮前國安官員判斷 美對台立場短期不變

聯合報／ 編譯劉忠勇、國際中心／綜合外電

中國大陸國家主席習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」，試圖推動華府改變長期使用的「不支持台獨」表述。但分析人士認為，若美方改口，北京可能藉此削弱台灣對美國支持的信心。目前沒有跡象顯示川普已接受這項要求。

川普已延後批准一筆約一四○億美元的對台軍售案。華府布魯金斯學會中國研究中心主任何瑞恩認為，習近平正試圖把美中關係的「建設性戰略穩定」，與美國反對台獨連在一起；判斷會談結果的關鍵，在於「川普如何表述台灣議題，而非習近平要求他說什麼」。

曾在美國國家安全會議負責中國與台灣事務的彭博經濟研究分析師威爾許指出，北京可能把美「反對台獨」解讀為華府主動遏止台獨勢力，並用來動搖台灣對美國的信任。

曾於川普第一任期擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞對中央社表示，川普達成維持美中關係穩定的目標；他並認為美國對台立場短期內不會改變，華府將繼續向台灣提供先進武器，按照常態化軍售時程推進。

葛瑞說，台灣是習近平表現最強硬的議題，但他認為美國對台灣的立場，不僅是川普政府的立場，也是美國整體的立場，已在對台六項保證及各項官方文件中奠定，「這在短期內是不會改變的」。他表示，「這並非為達成什麼重大歷史性協議，而是為保持穩定」。

川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平促美「反對台獨」為雙方合作基礎 無跡象顯示川普答應改口

川習白宮高峰會談五要點一次看：台灣與AI分歧仍在

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

川習二會 李翔宙：北京把「反對台獨」擺上桌 與美互動議題常設化

相關新聞

川習提中美二戰合作歷史…專家憂「去中華民國化」更明顯

美國總統川普與大陸國家主席習近平提到中美二戰合作的歷史，政大外交系教授黃奎博評論，民進黨政府長期掏空中華民國歷史、「去中華民國化」，導致中共趁虛而入，我方對美國的外交更加失去著力點。

白宮前國安官員判斷 美對台立場短期不變

中國大陸國家主席習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」，試圖推動華府改變長期使用的「不支持台獨」表述。但分析人士認為，若美方改口，北京可能藉此削弱台灣對美國支持的信心。目前沒有跡象顯示川普已接受這項要求。

在野促恢復兩岸溝通 台灣要避免遭邊緣化

大陸國家主席習近平在川習會上要求美方「堅持反對台獨」及「慎重處理台灣問題」。我外交部表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於台灣全體人民，中共政權無權代表台灣人民，台灣未來只能由台灣人民以民主方式決定。在野黨則說，美中關係走向戰略穩定，台灣要避免陷入外交邊緣化。

持續施壓軍售 美媒：習近平真正目標是台灣

中國大陸國家主席習近平這次赴美國是訪問，美國總統川普鋪紅毯迎接，以盛大排場與恭維熱情款待，讓整場訪問看來排場勝過實質。

務虛有用 中美高峰會 象徵大於一切

美中華府高峰會已近尾聲，許多人認為這次沒有達到任何具體成果，唯一可以稱道的是儀式與排場，尤其川習兩人在國宴致詞中屢屢提及的歷史往事，更讓有些人不耐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。