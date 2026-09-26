白宮前國安官員判斷 美對台立場短期不變

中國大陸國家主席習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」，試圖推動華府改變長期使用的「不支持台獨」表述。但分析人士認為，若美方改口，北京可能藉此削弱台灣對美國支持的信心。目前沒有跡象顯示川普已接受這項要求。

川普已延後批准一筆約一四○億美元的對台軍售案。華府布魯金斯學會中國研究中心主任何瑞恩認為，習近平正試圖把美中關係的「建設性戰略穩定」，與美國反對台獨連在一起；判斷會談結果的關鍵，在於「川普如何表述台灣議題，而非習近平要求他說什麼」。

曾在美國國家安全會議負責中國與台灣事務的彭博經濟研究分析師威爾許指出，北京可能把美「反對台獨」解讀為華府主動遏止台獨勢力，並用來動搖台灣對美國的信任。

曾於川普第一任期擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞對中央社表示，川普達成維持美中關係穩定的目標；他並認為美國對台立場短期內不會改變，華府將繼續向台灣提供先進武器，按照常態化軍售時程推進。

葛瑞說，台灣是習近平表現最強硬的議題，但他認為美國對台灣的立場，不僅是川普政府的立場，也是美國整體的立場，已在對台六項保證及各項官方文件中奠定，「這在短期內是不會改變的」。他表示，「這並非為達成什麼重大歷史性協議，而是為保持穩定」。