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嘆綠營曲解鄭麗文「抹紅雙標」 陳以信籲賴清德停止迴避對話、重視避險

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

國民黨文傳會主委陳以信今日表示，民進黨再次用政治標籤取代政策辯論，完全曲解黨主席鄭麗文的善意提醒。鄭立文從未替北京的軍事壓力辯護，而是一再提醒賴政府，真正負責任的國家安全戰略，不能只有軍事嚇阻，更要有對話、避險與危機管控。能夠避免戰爭，才是政府最重要的責任。

川習二會進行中，鄭麗文呼籲，賴清德總統應設法打開兩岸對話的大門。針對鄭麗文說法，民進黨表示，應共同呼籲中國當局回到以規則為基礎的國際秩序軌道，打開深鎖在歧見與意識形態背後的紅色大門，勇敢走出來，相信在平等、相互尊重的基礎上，兩岸沒有什麼是不能對話的。

陳以信指出，民進黨說「沒有人可以把台灣人分化開來」，但鄭麗文訪問大陸前，曾主動呼籲與賴清德總統會面，希望就攸關台灣安全與兩岸和平的重要議題交換意見，向外界展現朝野團結。結果賴總統選擇迴避。他要反問民進黨：賴總統連最大在野黨主席都不願意溝通，今天他有什麼資格高喊團結？

陳以信提醒民進黨，現在積極與北京對話、談判、管理分歧的正是美國。川普可以和習近平見面，美中可以在高度競爭之下談貿易、談安全、談危機管控；美國甚至把對台軍售納入其對中戰略與談判考量。

陳以信說，面對這些攸關台灣安全的重大變化，民進黨政府不敢要求華府說明，卻把所有主張兩岸恢復溝通的人扣上配合北京的帽子，這不是國家戰略，而是具高度意識型態的雙重標準。

陳以信質疑，難道美國與中國大陸對話叫做「風險管理」，國民黨與中國大陸對話就叫做「分化台灣」？美中可以為各自國家利益坐下來談，台灣反而只能把自己鎖在對抗與敵意之中？這種邏輯如何保障2300萬人的安全？

陳以信說明，國民黨歷來主張非常清楚，北京的軍事壓力必須正視，台灣的自我防衛能力必須強化；但國防與對話不是二選一，嚇阻與降低敵意更不相互矛盾。真正成熟的國家戰略，是有能力保衛自己，也有能力降低衝突、避免戰爭。

陳以信強調，民進黨若真相信「在國家利益之前，沒有人可以把台灣人分化開來」，就請先停止政治獵巫與抹紅，也請賴清德不要再迴避朝野對話。國民黨願意為台灣安全與和平坐下來談，也願意承擔溝通的責任。

陳以信指出，現在應該回答問題的是賴政府，當美中都知道競爭不能沒有對話，為什麼最承受不起戰爭代價的台灣，反而要放棄對話？還要放任民進黨人製造衝突、破壞團結？

川習會 鄭麗文 陳以信 賴清德 民進黨 兩岸 川普 習近平

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