習近平再談修「修昔底德陷阱」 涉外官員：美中競爭非單純強權相爭

中國國家主席習近平昨天在川習會再提「修昔底德陷阱」；涉外官員今天說，美中競爭從來就不是單純的強權相爭，而是「制度與價值」的優勝劣敗，這也是美國總統川普將安排習近平參觀獨立宣言等建國三文件的深意所在。

「修昔底德陷阱」是美國哈佛大學政治學家葛拉漢．艾利森（Graham Allison）提出的一種歷史模式，認為崛起中的大國與現有的主導大國往往會走向戰爭；習近平5月在北京與美國總統川普（DonaldTrump）會晤時表示，兩國應避開「修昔底德陷阱」，習近平昨天在白宮又再度提及，「修昔底德陷阱是可以跨越的」。

涉外官員指出，習近平近年多次在談及中美關係時引用這項概念，強調中國無意走霸權擴張道路，也不希望中國與美國陷入所謂「修昔底德陷阱」，北京藉此傳遞的訊息，是中國崛起不代表必然挑戰或取代美國，美中兩國應避免陷入強權對抗。

該人士說，這套引喻根本牛頭不對馬嘴，因為在古希臘內戰中，取得最終勝利的並非崛起者雅典，而是被設定為既有霸權且逐漸衰落的斯巴達，這和北京宣揚中國正不可逆轉地崛起，另一方面又拿最終以敗局收場的雅典自喻，邏輯顯得前後矛盾，況且雅典是古代民主政治的代表，而斯巴達是軍國主義與寡頭專制體制。

涉外官員認為，現代美中競爭從來就不是單純的「誰升誰降」與強權算計，而是「制度與價值」的優勝劣敗，更攸關人類文明的進退，這也正是美方在此次會晤中，安排習近平審視美國「獨立宣言」、「美國憲法」與「權利法案」等建國三文件的深意所在。

台灣大學政治系副教授陳世民受訪表示，沒有任何一位美國官員與美國總統會以「修昔底德陷阱」的概念討論美中關係，習近平愛談修昔底德陷阱，是要讓全世界認為或是接受，中國和美國平起平坐，也是世界兩大國，美中主導世界。

陳世民認為，美國不會接受中國與美國平起平坐，而習近平說修昔底德陷阱的背後含意，意思是美國不要去涉入台灣議題，因為台灣議題是中國核心利益，要美國避免修昔底德陷阱，講白話就是要美國不要軍售台灣與防衛台灣，但川普在5月結束訪中也再度提到，美國對台灣的政策不變，因此「台灣沒有什麼好擔心的」。