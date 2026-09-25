川習會沒提台灣 黃國昌：沒公開的更令人擔心 籲政府勿製造分裂找敵人

美國總統川普與中國國家主席習近平24日在白宮舉行的川習會上，並未提及台灣議題。民眾黨主席黃國昌今天表示，他相信大家都非常的驚訝，但是令人比較擔心的，反而是沒有公開講的那些話。在面對美中兩個強權環伺之下，台灣最重要的是政府要能夠團結國人一致對外，而不是在自己的國家裡面製造分裂、找敵人。

黃國昌今天到基隆參加黨提名中正區議員參選人林廷翰競選總部成立大會時，媒體詢問川習會雙方都沒有提到台灣的問題。

黃國昌回應說，他相信大家都非常的驚訝，但是令人比較擔心的，反而是沒有公開講的那些話。在未來這段時間，美國是不是信守對台灣的六項保證？美國是不是會按照之前不斷的要求台灣增加國防預算、國防經費，履行對台灣的承諾？後續可能要看具體的行動，會比較精準，畢竟在大國的外交當中，大家可能有很多他們關起門所講的話，甚至達成的協議，不會對外揭露。不管如何，所有的台灣人要團結在一起，捍衛台灣最好的利益，是大家共同的任務和使命。

黃國昌表示，川習會在華盛頓DC上場，美國總統川普以這麼高的規格接待習近平，相信所有台灣人看了心裡感觸都非常的深。真心希望美國真的把台灣當成是民主的盟友，而不是談判的籌碼。在過去幾個月，美方不斷的表達關切，甚至到了施壓的程度，希望台灣趕快通過軍購特別條例。

黃國昌指出，立法院事實上站在捍衛台灣國家安全、強化國防自主能力的立場，也通過軍購特別條例。但沒有想到，現在軍購卡關，甚至美國魯比歐在接受訪問的時候，也承認目前美國軍工業生產的量能沒有辦法符合期待，是真的這個樣子？還是有其他的考慮？讓人感覺到非常地驚訝。

黃國昌表示，不過最重要的是，在面對美中兩個強權環視之下，台灣最重要的是政府要能夠團結國人一致對外，而不是在自己的國家裡面製造分裂、找敵人。

他說，相信台灣人有志氣、有骨氣，也有勇氣，捍衛台灣的民主法治人權跟自由。也期待政府在目前這麼複雜而現實的國際形勢當中，能夠有智慧的面對所有的挑戰，而且更重要的事情，是能夠團結所有的台灣人民，大家一致對外，不要再用雙標，在自己國家裡面製造仇恨和對立。