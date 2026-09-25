快訊

亞運體操／唐嘉鴻單槓決賽掉槓失誤 第5作收無緣獎牌

亞運舉重／從隊友變師徒首戰就奪銅 郭婞淳笑稱：洪萬庭很焦慮

亞運棒球Live／王彥程5局被敲4安未讓對手越雷池 中華3:0領先中國

聽新聞
0:00 / 0:00

陸方稱川習會談及反台獨 我外交部聲明：中共無權代表台灣

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

美國總統川普與大陸國家主席習近平在白宮的雙邊會談「川習會」落幕，陸方稱會中有提及希望「美方堅持反對台獨」。對此，我外交部回應強調，陸方為單方面傳達其立場與主張，但台灣主權屬於台灣全體民眾，中共政權無權代表台灣。

有關陸外交部在川習會晤後發布新聞稿稱希望「美方堅持反對台獨」的立場及「慎重處理台灣問題」等說法，我外交部指出，這是中方一貫透過扭曲事實，單方面傳達其立場與主張的手法。

我外交部重申，我國立場明確且一致：中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於台灣全體人民，中共政權無權代表台灣人民，而台灣的未來只能由台灣人民以民主方式共同決定。

我外交部表示，賴清德總統已多次重申台灣是維持台海與區域和平穩定現狀負責任的一方，這是中華民國一貫且堅定的立場，也是2,300萬台灣人民最大共識。

我外交部提到，事實上，中國大陸持續在東海、南海、台海及台灣周邊進行各種灰色地帶襲擾與軍事威脅，才是真正破壞區域和平穩定的一方，已被相關國家視為區域最大的風險威脅。陸方藉各種機會企圖影響各國與台灣正常交流與合作的操作，也持續受到各方關注與防備。

我外交部指出，在「川習會」前夕，多國在聯合國大會期間持續重申台海和平穩定的重要性，包括美國、日本、韓國三國外交部長聯合聲明，以及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等8國外交部長與高階代表聯合聲明，充分展現台海和平穩定與反對片面改變現狀的企圖已是國際社會的共識。

另外，美國國會跨黨派參、眾議員逾60人也發聲支持、力挺台灣。我外交部強調，我國將持續與美國及其他理念相近夥伴密切合作，共同維護台海和平穩定與區域的自由、開放與繁榮。

川習會 台獨 外交部 中共

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

指川習會「跳外交探戈」 王定宇：美日韓已透過外長會談定調台海

川習二會將登場 陸委會：國安高層密切關注

歐洲印太國家關切區域和平 外交部：續與民主夥伴合作

川習會談 賴總統：台灣自由 攸關全球和平

相關新聞

習近平會晤川普盼「美方堅持反對台獨」 外交部嗆：兩國互不隸屬

中國大陸外交部在川習會後，發布新聞稿稱希望「美方堅持反對台獨」的立場及「慎重處理台灣問題」。我外交部表示，這是中方一貫透過扭曲事實，單方面傳達其立場與主張的手法；我國立場明確且一致，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於台灣全體人民，中共政權無權代表台灣人民，而台灣的未來只能由台灣人民以民主方式共同決定。

川習會沒提台灣 黃國昌：沒公開的更令人擔心 籲政府勿製造分裂找敵人

美國總統川普與中國國家主席習近平24日在白宮舉行的川習會上，並未提及台灣議題。民眾黨主席黃國昌今天表示，他相信大家都非常的驚訝，但是令人比較擔心的，反而是沒有公開講的那些話。在面對美中兩個強權環伺之下，台灣最重要的是政府要能夠團結國人一致對外，而不是在自己的國家裡面製造分裂、找敵人。

川習會提美中二戰合作及飛虎隊 外交部棄歷史論述…稱美重視東亞和平穩定

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在白宮舉行峰會，雙方都提到美中在二戰期間並肩作戰，川普還提到「飛虎隊」（Flying Tiger），卻沒有說明他們與中華民國的歷史淵源。不過，外交部卻說，他們認為這個說法反映美國長期以來對東亞乃至全球和平穩定的重視與承諾。

陸方指川習會觸及反台獨 外交部：中共無權代表台灣

美國總統川普與中國國家主席習近平在白宮的雙邊會談落幕，中國外交部指習近平會中提及希望「美方堅持反對台獨」。外交部則表示，...

習近平要美慎重處理台灣問題 張五岳：管控美台軍售等4點分岐

大陸國家主席習近平此次與美國總統川普會談時，明確要求美方「慎重處理台灣問題」。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳解讀，台灣問題仍是這次美中最關鍵最核心的議題，雙方對台灣問題的表態仍然是一貫，不會讓人有意外，「北京希望在台海議題上，能夠透過美中元首的峰會，以雙方高層來管控美台軍售、賴總統高規格過境美國、美台高層官員互訪、美推動友台政策法案4點分歧，避免衝突。」

指川習會「跳外交探戈」 王定宇：美日韓已透過外長會談定調台海

大陸國家主席習近平在川習會中，要求美方「慎重處理台灣問題」。民進黨立委王定宇表示，美國總統川普與習近平在談判桌上「跳著外交的探戈」，透過不同詞彙爭取更有利的談判籌碼；但會前美國國務卿魯比歐已與日本、南韓外長會談，反對以武力改變現狀，為台灣議題定調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。