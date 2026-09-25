陸方稱川習會談及反台獨 我外交部聲明：中共無權代表台灣

美國總統川普與大陸國家主席習近平在白宮的雙邊會談「川習會」落幕，陸方稱會中有提及希望「美方堅持反對台獨」。對此，我外交部回應強調，陸方為單方面傳達其立場與主張，但台灣主權屬於台灣全體民眾，中共政權無權代表台灣。

有關陸外交部在川習會晤後發布新聞稿稱希望「美方堅持反對台獨」的立場及「慎重處理台灣問題」等說法，我外交部指出，這是中方一貫透過扭曲事實，單方面傳達其立場與主張的手法。

我外交部重申，我國立場明確且一致：中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於台灣全體人民，中共政權無權代表台灣人民，而台灣的未來只能由台灣人民以民主方式共同決定。

我外交部表示，賴清德總統已多次重申台灣是維持台海與區域和平穩定現狀負責任的一方，這是中華民國一貫且堅定的立場，也是2,300萬台灣人民最大共識。

我外交部提到，事實上，中國大陸持續在東海、南海、台海及台灣周邊進行各種灰色地帶襲擾與軍事威脅，才是真正破壞區域和平穩定的一方，已被相關國家視為區域最大的風險威脅。陸方藉各種機會企圖影響各國與台灣正常交流與合作的操作，也持續受到各方關注與防備。

我外交部指出，在「川習會」前夕，多國在聯合國大會期間持續重申台海和平穩定的重要性，包括美國、日本、韓國三國外交部長聯合聲明，以及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等8國外交部長與高階代表聯合聲明，充分展現台海和平穩定與反對片面改變現狀的企圖已是國際社會的共識。

另外，美國國會跨黨派參、眾議員逾60人也發聲支持、力挺台灣。我外交部強調，我國將持續與美國及其他理念相近夥伴密切合作，共同維護台海和平穩定與區域的自由、開放與繁榮。