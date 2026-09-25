川習會提美中二戰合作及飛虎隊 外交部棄歷史論述…稱美重視東亞和平穩定

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在白宮舉行峰會，雙方都提到美中在二戰期間並肩作戰，川普還提到「飛虎隊」（Flying Tiger），卻沒有說明他們與中華民國的歷史淵源。不過，外交部卻說，他們認為這個說法反映美國長期以來對東亞乃至全球和平穩定的重視與承諾。

美中領袖在華府白宮會面，雙方在公開致詞時都回顧到兩國在第二次世界大戰期間並肩作戰的歷史，川普也在致詞中提到飛虎隊，但沒有提到，他們是為中華民國空軍作戰、對抗日本的美國飛行員。

外交部回應表示，川普在致詞中回顧當時的合作歷史及飛虎隊的貢獻，外交部認為這反映美國長期以來對東亞乃至全球和平穩定的重視與承諾。

外交部並表示，我們一樣珍視同盟合作的歷史。更重要的是，在這個同盟互信互助的基礎上，台美持續深化交流互動，與理念相近的國家，共同維護印太區域的和平與繁榮。