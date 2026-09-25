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陸方指川習會觸及反台獨 外交部：中共無權代表台灣

中央社／ 台北25日電
中華民國外交部。聯合報系資料照
中華民國外交部。聯合報系資料照

美國總統川普與中國國家主席習近平在白宮的雙邊會談落幕，中國外交部指習近平會中提及希望「美方堅持反對台獨」。外交部則表示，中方一貫扭曲事實，單方面傳達其立場與主張，但台灣主權屬於台灣全體民眾，中共政權無權代表台灣。

川普與習近平白宮會談結束，中國外交部發布新聞稿稱希望「美方堅持反對台獨」的立場及「慎重處理台灣問題」等說法，外交部下午則透過新聞稿強調，這是中方一貫透過扭曲事實，單方面傳達其立場與主張的手法。

外交部指出，台灣立場明確且一致，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於台灣全體民眾，中共政權無權代表台灣，台灣的未來只能由台灣民眾以民主方式共同決定，且總統賴清德也多次重申，台灣是維持台海與區域和平穩定現狀負責任的一方，這是中華民國一貫且堅定的立場，也是2300萬台灣人民最大共識。

對於中國行為，外交部說，事實上，中國持續在東海、南海、台海及台灣周邊進行各種灰色地帶襲擾與軍事威脅，才是真正破壞區域和平穩定的一方，也被相關國家視為區域最大的風險威脅，而中方藉各種機會企圖影響各國與台灣正常交流與合作的操作，正持續受到各方關注與防備。

川習會前夕，多國在聯合國大會期間持續重申台海和平穩定的重要性，包括美國、日本、韓國3國外交部長聯合聲明，以及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等8國外交部長與高階代表聯合聲明，外交部認為，這充分展現台海和平穩定，以及反對片面改變現狀的企圖已是國際社會的共識。

外交部說，美國國會跨黨派參、眾議員逾60人也發聲支持、力挺台灣，台灣後續將持續與美國及其他理念相近夥伴密切合作，共同維護台海和平穩定與區域的自由、開放與繁榮。

川習會

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