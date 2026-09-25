習近平要美慎重處理台灣問題 張五岳：管控美台軍售等4點分岐

大陸國家主席習近平此次與美國總統川普會談時，明確要求美方「慎重處理台灣問題」。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳解讀，台灣問題仍是這次美中最關鍵最核心的議題，雙方對台灣問題的表態仍然是一貫，不會讓人有意外，「北京希望在台海議題上，能夠透過美中元首的峰會，以雙方高層來管控美台軍售、賴總統高規格過境美國、美台高層官員互訪、美推動友台政策法案4點分歧，避免衝突。」

張五岳建議，台灣更應該要注意在川習會後，川普透過媒體專訪時，表達他對台灣問題什麼看法，因為一定是跟川普對於這一次習近平訪美成果具有連動性。

張五岳表示，此次華府川習會後，如果美中關係氣氛良好或是需要透過元首外交，來穩定美中「建設性戰略穩定關係」，則今年11月18日在深圳召開的APEC峰會，與12月14到15日在美國邁阿密舉行的G20峰會，川習有可能在今年舉行4次峰會。

張五岳觀察，這次川習會談中，雙方對台灣問題的表態仍是一貫，不讓人有意外，完全符合事先研判；其次要注意的是，習近平這次在正式會談當中，至少按照中方的新聞稿重申三點立場，那就是中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚。

張五岳指出，這是北京方面一貫的立場，此外，習近平還提到，希望美方「堅持反對台獨」的正確立場，因為「不支持」這是美方的用法，中方的用法是「堅決反對」。

至於「慎重處理台灣問題」，張五岳解讀，無非首先就是中方一直關注的軍售，其次就是賴總統過境美國本土的時機、地點跟時間長短跟方式。第三就是美國高官訪台。最後則是美國立法部門跟行政部門是否透過行政跟立法的措施進一步提升強化美台關係。

張五岳解釋，以軍售問題來說，無非就是美國出售愛國者飛彈給台灣，「但美國現在打伊朗，受限於庫存及生產能力，實際執行可能面臨困難。」

其次，2000年之後的中華民國民選總統，從2000年陳水扁總統、2008年馬英九總統，到2016年蔡英文總統，他們都是當年520就職，最慢8月就已經過境美國本土到中南美洲友邦訪問。可是現在的賴清德總統2024年就任之後，首次出訪是過境關島跟夏威夷這2個外島到南太平洋。過境美國本土或外島，對於兩岸、美中關係有敏感性，北京他們最在乎的、最敏感的應該是地點，若總統過境美國紐約，北京的反彈一定會很大。

第三個就是美國高官訪台的問題，川普在第一次任期還沒有卸任時，派了美國國務次卿克拉奇到台灣來，當時中共首次以北中南越過台海中線來報復；拜登時期佩洛西的訪台，那時台海中線已全面打破了。

張五岳指出，如果川普認為這次會面是成功很滿意的訪問，說不定在許多台灣問題講話上，就會比較滿足北京的一些期待跟需求。但同樣的，川普要是對習近平這次訪美的成果不是很滿意，就有可能打台灣牌。