快訊

亞運舉重／最後一次挺舉超越越南！陳冠伶摘銅 奪舉重隊首牌

中秋返鄉擠爆！站務員喊「1句話」全場禮讓…網呼台灣人超暖

杜絕閃兵！內政部擬修替代役傷病停役標準 複檢不附佐證納「推定正常」

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平會晤川普盼「美方堅持反對台獨」 外交部嗆：兩國互不隸屬

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中華民國外交部。聯合報系資料照
中華民國外交部。聯合報系資料照

中國大陸外交部在川習會後，發布新聞稿稱希望「美方堅持反對台獨」的立場及「慎重處理台灣問題」。我外交部表示，這是中方一貫透過扭曲事實，單方面傳達其立場與主張的手法；我國立場明確且一致，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於台灣全體人民，中共政權無權代表台灣人民，而台灣的未來只能由台灣人民以民主方式共同決定。

外交部指出，賴清德總統已多次重申台灣是維持台海與區域和平穩定現狀負責任的一方，這是中華民國一貫且堅定的立場，也是2300萬台灣人民最大共識。

外交部表示，中國持續在東海、南海、台海及台灣周邊進行各種灰色地帶襲擾與軍事威脅，才是真正破壞區域和平穩定的一方，已被相關國家視為區域最大的風險威脅；中方藉各種機會企圖影響各國與台灣正常交流與合作的操作，也持續受到各方關注與防備。

外交部說，在川習會前夕，多國在聯合國大會期間持續重申台海和平穩定的重要性，包括美國、日本、韓國三國外交部長聯合聲明，以及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等8國外交部長與高階代表聯合聲明，充分展現台海和平穩定與反對片面改變現狀的企圖已是國際社會的共識；另外，美國國會跨黨派參、眾議員逾60人也發聲支持、力挺台灣；我國將持續與美國及其他理念相近夥伴密切合作，共同維護台海和平穩定與區域的自由、開放與繁榮。

川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

指川習會「跳外交探戈」 王定宇：美日韓已透過外長會談定調台海

歐洲印太國家關切區域和平 外交部：續與民主夥伴合作

歐盟挺台參與國際組織 外交部：兩岸互不隸屬是公認事實

川習二會將登場 陸委會：國安高層密切關注

相關新聞

習近平會晤川普盼「美方堅持反對台獨」 外交部嗆：兩國互不隸屬

中國大陸外交部在川習會後，發布新聞稿稱希望「美方堅持反對台獨」的立場及「慎重處理台灣問題」。我外交部表示，這是中方一貫透過扭曲事實，單方面傳達其立場與主張的手法；我國立場明確且一致，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於台灣全體人民，中共政權無權代表台灣人民，而台灣的未來只能由台灣人民以民主方式共同決定。

川習二會 李翔宙：北京把「反對台獨」擺上桌 與美互動議題常設化

中國大陸國家主席習近平展開訪美行程，與美國總統川普會面，國安局前局長李翔宙表示，這次北京方面直接把「反對台獨」擺上桌，台灣成為被明說的要求，認為北京已不再滿足暗示，而是公開提出的具體文字要求，也認為台灣的軍售時程已經被綁進美中貿易談判的時間表。

川習會談對台軍售！盧秀燕喊話中央：明年軍購預算破兆 武器要到位

台中市長盧秀燕今赴烏日朥（月胥）福德廟贈匾「福德佑民」，被問及對於大陸國家主席習近平與美國總統川普會談提及，對台軍售案需考量美方全球布局等，盧秀燕呼籲，盼軍購「到位」保護國家，中央宣布明年軍購預算高達一兆多，應與美方確定採購能否順利，付錢跟到貨時程應要有所搭配。

習近平要美慎重處理台灣問題 張五岳：管控美台軍售等4點分岐

大陸國家主席習近平此次與美國總統川普會談時，明確要求美方「慎重處理台灣問題」。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳解讀，台灣問題仍是這次美中最關鍵最核心的議題，雙方對台灣問題的表態仍然是一貫，不會讓人有意外，「北京希望在台海議題上，能夠透過美中元首的峰會，以雙方高層來管控美台軍售、賴總統高規格過境美國、美台高層官員互訪、美推動友台政策法案4點分歧，避免衝突。」

指川習會「跳外交探戈」 王定宇：美日韓已透過外長會談定調台海

大陸國家主席習近平在川習會中，要求美方「慎重處理台灣問題」。民進黨立委王定宇表示，美國總統川普與習近平在談判桌上「跳著外交的探戈」，透過不同詞彙爭取更有利的談判籌碼；但會前美國國務卿魯比歐已與日本、南韓外長會談，反對以武力改變現狀，為台灣議題定調。

川習二會 國民黨團籲賴政府別政治暴衝：勿淪國際「麻煩製造者」

美國總統川普與大陸國家主席習近平五個月內二度會晤，國民黨立院黨團今日提出嚴正呼籲，當美中元首都在積極為雙邊關係「領航掌舵、管控風險」時，賴清德總統不應繼續操弄極端意識形態，企圖用「抗中保台」的廉價政治語言，掩飾兩岸徹底斷絕溝通的國安危機，唯有中華民國的長治久安才是全民最大的公約數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。