指川習會「跳外交探戈」 王定宇：美日韓已透過外長會談定調台海

大陸國家主席習近平在川習會中，要求美方「慎重處理台灣問題」。民進黨立委王定宇表示，美國總統川普與習近平在談判桌上「跳著外交的探戈」，透過不同詞彙爭取更有利的談判籌碼；但會前美國國務卿魯比歐已與日本、南韓外長會談，反對以武力改變現狀，為台灣議題定調。

王定宇表示，從川普的領導風格來看，魯比歐在川習會前邀集日、韓外長會談，不會是國務卿自行決定，而是反映川普政府的政策方向。美日韓在會中對台海和平及台灣國際參與的表態，也顯示美方反對中國以武力改變台海現狀。

王定宇說，他所認知的台海現狀，就是台灣2300萬人擁有獨立運作的政治實體，人民享有民主自由及自我決定權，「中華人民共和國與中華民國台灣互不隸屬，這就是目前的現狀」。因此，美國在川習會前邀請日本、南韓外長會談，等同由第一島鏈的重要戰略夥伴先對台海議題定調。

王定宇指出，美日韓除重申反對以武力改變台海現狀，也支持台灣有意義參與國際組織，這兩項表態都與北京將台灣問題界定為內政問題的立場不同。加上日本首相高市早苗在習近平之前先與川普會晤，雙方也談及第一島鏈及台海和平穩定，相關訊號值得觀察。

至於川習會是否具體談及台灣議題，王定宇認為，目前美方尚未公布完整訊息，中方則持續對外釋出相關說法，包括要求停止對台軍售、反對台獨等，目前仍應以美國政府正式說法為準，但台灣要料敵從寬，對於中國透過訪美希望損害台灣主權，及阻擋台灣獲得先進軍武的做法，當然要密切觀察與注意。

王定宇說，不過截至目前，台美政府之間溝通仍然順暢且頻繁，尚未看到意料之外的變化。

他形容，川普與習近平在談判桌上如同「跳著外交的探戈」，透過不同詞彙與談判語言爭取較有利籌碼，這是川普一貫的談判技巧；但台美之間已有長期穩定的溝通管道，雙方關係也建立在共同理念及國家利益之上。

王定宇表示，從美國在川習會前透過美日韓外長會議所釋出的訊號來看，目前主調仍是維持台海和平穩定、反對以武力改變現狀，以及支持台灣有意義參與國際組織，後續仍將持續觀察川習會後美方正式說法及政策動向。