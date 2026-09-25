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川習二會 國民黨團籲賴政府別政治暴衝：勿淪國際「麻煩製造者」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普（右）24日在白宮橢圓辦公室會見中國大陸國家主席習近平。路透
美國總統川普（右）24日在白宮橢圓辦公室會見中國大陸國家主席習近平。路透

美國總統川普與大陸國家主席習近平五個月內二度會晤，國民黨立院黨團今日提出嚴正呼籲，當美中元首都在積極為雙邊關係「領航掌舵、管控風險」時，賴清德總統不應繼續操弄極端意識形態，企圖用「抗中保台」的廉價政治語言，掩飾兩岸徹底斷絕溝通的國安危機，唯有中華民國的長治久安才是全民最大的公約數。

國民黨團表示，美中兩大強權在川習會中充份展現「以合作為主、競爭有度、分歧可控」的務實戰略，明確顯示當前國際社會的主流趨勢是降溫避險與實質對話。

國民黨團指出，面對中方於會中重申反台獨，美方亦極力尋求亞太區域穩定，執政當局若繼續以挑釁言辭暴衝，不僅無助於台灣實質安全，更可能讓台灣從地緣政治的棋子，淪為國際社會公認的「麻煩製造者」。

國民黨團重申，黨團始終堅持中華民國是主權獨立國家，政府應在「中華民國憲法」的堅實基礎上，秉持「親美、和陸、友日」的大戰略，以對話代替對抗，爭取台灣利益最大化。

國民黨團強調，大國博弈沒有台灣任性的空間。民進黨政府必須認清國際現實，國安團隊切勿嚴重誤判情勢。國民黨團將在立法院強力把關，阻絕任何為了收割國內選舉紅利、卻將台灣2350萬人民推向兵凶戰危的輕率決策。國民黨團要求賴清德政府應立即提出務實可行的兩岸避險策略，真正捍衛中華民國的和平與繁榮。

川習會 習近平 川普 賴清德

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