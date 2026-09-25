美退將蒙哥馬利盼川習會後美盡速推進對台軍售

川習會登場，美國退役海軍少將蒙哥馬利今天表示，中國國家主席習近平一定會提及台灣議題，但更重要的是美國總統川普如何回應。若美國持續遵守「台灣關係法」與「六項保證」，確保台灣持續獲得防衛武器，並做好嚇阻規劃，避免對台脅迫行動發生，「就能確保安全」。

川普昨天在白宮迎接來訪的習近平並舉行雙邊會談，蒙哥馬利（Mark Montgomery）上午在台北接受媒體聯訪時指出，希望川習會不會影響美國對台軍售，但顯然因為川習會，已推遲了美國宣布對台軍售。

蒙哥馬利說，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前提及，美國對台軍售需考量自身需求，但他認為這不影響宣布對台軍售，美國需要宣布對台軍售，以便台灣能按計畫接收，且美國計畫對台軍售項目，許多武器並非美國所需，因此期盼川習會後，美國能盡快就對台軍售進行知會國會程序，也許不會一次宣布140億美元方案，而是分成數個40億或60億美元的小方案。

蒙哥馬利提到，習近平無庸置疑地會提及台灣議題，因為這符合習近平的利益，但更重要的是川普會如何回應，以及美國會採取何種行動，如果美國繼續遵守「台灣關係法」並奉行「六項保證」，確保台灣獲得自我防衛所需的武器；同時，美國也進行適當的規劃與演練，確保任何針對台灣的脅迫行動不會發生，「我認為，我們就能確保安全」。

蒙哥馬利指出，當習近平訪問華府，現在則是思考台灣和美國作為安全與經濟夥伴的重要性，台灣是美國重要的貿易夥伴，台灣每年向美國提供高達2750億美元的晶片，這些晶片驅動美國經濟，讓美國國內生產毛額增長達4兆美元，這些晶片運用在F-35戰機、F-150皮卡車、電視等美國製造產品，台灣是美國真正的經濟夥伴。

蒙哥馬利表示，台灣將為美國的資料中心與人工智慧網路提供晶片，美國必須認識到，台灣是重要的經濟和安全夥伴，台灣的重要性堪比做為競爭對手的中國，因此美國必須伸出援手幫助台灣，與台灣交流並建立對等關係，讓兩國總統副總統能像其他重要夥伴一樣會面交流，這才是維繫關係的正確方向。