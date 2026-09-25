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專家：習近平精心設計會川普從二戰出手 台灣應正視「以免被整碗捧走」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美中川習會登場，川普、習近平分別提到中美二戰合作的歷史。軍事專家認為，習近平從二戰歷史出手，很明顯是精心設計的橋段，這也提醒台灣必須正視中華民國與二戰歷史的重要性，以免被中共「整碗捧去」。(路透)
美中川習會登場，川普、習近平分別提到中美二戰合作的歷史。軍事專家認為，習近平從二戰歷史出手，很明顯是精心設計的橋段，這也提醒台灣必須正視中華民國與二戰歷史的重要性，以免被中共「整碗捧去」。(路透)

美中川習會登場，川普、習近平分別提到中美二戰合作的歷史。淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，習近平從二戰歷史出手，很明顯是精心設計的橋段，這也提醒台灣必須正視中華民國與二戰歷史的重要性，以免被中共「整碗捧去」。

美國總統川普在川習會談開幕前提到中美兩國二戰並肩作戰與飛虎隊的歷史，中共國家主席習近平則在晚宴提到駝峰航線及中國軍民營救美國飛行員的故事，雙方紛紛以二戰歷史來強調兩關關係，但也有人認為，川普照單全收了中共方面的史觀。

有美國當地歷史研究者質疑，川普的歷史認知本來就存在不少爭議，尤其川普連對於烏克蘭問題都能接受、附和俄羅斯的觀點；用二戰歷史來巴結習近平也就不令人意外了。

旅美航空歷史作家許劍虹則說，美國軍方很清楚與中華民國在二次大戰期間的合作歷史，也因此與台灣有所連結。不過美軍為了搜尋在過去戰爭中陣亡官兵的遺骸，也不得不與中共方面打交道。

他指出，陸方也會利用搜尋美軍遺骸、戰機殘骸及歷史文物等各種機會，拉攏美國官方、二戰老兵組織與個人、甚至老兵家屬。此外，也有以掮客姿態遊走於美、中之間的組織或個人，或者二戰老兵後代以紀念二戰的名義，接受中共方面的資助，有時也成為紅色資金滲透美國的管道之一。

許劍虹強調，諷刺的是，陳納德本人生前的政治立場堅決反共，中方也很清楚這點，對飛虎隊與陳納德歷史也並非真正重視，但只要能有機會拉攏美方、破壞美台之間的連結，中共絕對無所不用其極。

林穎佑認為，習近平從二戰歷史出手，很明顯是精心設計的橋段，這也提醒台灣必須正視二戰歷史的重要性。他分析，中共方面一定有注意到，二戰、飛虎隊歷史是目前台灣施力點不夠的破口，也提醒我方必須正視二戰歷史的重要性。

林穎佑進一步提醒，我方不能只講「三叉山事件」這種台灣與二戰的關係，還有其他的議題可以操作。例如去年AIT也在網路推薦國防部推出的飛虎隊乖乖，顯示美國仍有一部分人重視中華民國在二戰的重要性，我方必須好好把握以免被中共拿去利用。

他並舉例，國軍的緬甸遠征軍和美軍合作，至今在美國陸軍第75突擊兵團徽上仍有青天白日國徽，就也是可經營的一部份。此外剛過去的924空戰紀念日，國軍運用美方軍援的響尾蛇飛彈，首創以飛彈擊落敵機的世界紀錄，也是中華民國與美國軍事合作的重要象徵。

林穎佑強調，黑貓中隊、黑蝙蝠中隊和924空戰都是不可抹滅的事實，也都是應該經營做為論述武器的例子，只可惜目前軍方並沒有重視這些歷史的論述價值。

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