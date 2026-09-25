川習會談對台軍售！盧秀燕喊話中央：明年軍購預算破兆 武器要到位

台中市長盧秀燕今赴烏日朥（月胥）福德廟贈匾「福德佑民」，被問及對於大陸國家主席習近平與美國總統川普會談提及，對台軍售案需考量美方全球布局等，盧秀燕呼籲，盼軍購「到位」保護國家，中央宣布明年軍購預算高達一兆多，應與美方確定採購能否順利，付錢跟到貨時程應要有所搭配。

盧秀燕認為，這是國人關心的議題。因為我國一年預算有約1/3編列國防採購預算，中央政府已宣布，明年軍購要花一兆多。她認為，人民對於軍購是支持的，不過軍購的目的是要保護國家人民，所以希望能夠「到位」。

盧秀燕指出，美國國務卿魯比歐提及，美國自己現在武器也很吃緊，所以對於其他國家的武器供應會有所影響。所以政府應該掌握資訊，影響到什麼程度。因為我國很多的軍費已經花了、已經採購了，武器要能夠到位，否則錢繳了，武器若不能到位，會影響到台灣的安全，這是非常非常重要的事情。

盧秀燕強調，所以現在應該去盤點哪些沒有到位、什麼原因，對於國防有什麼影響。同樣的，未來要再花錢，比如說中央已經宣布明年的軍購預算高達一兆多，我們是不是要跟美方要再來確定採購能不能順利。總而言之，付錢跟到貨時程應該要有所搭配，這樣才能夠不會影響到台灣國家安全、國防的部署，也才能夠讓人民覺得安心。