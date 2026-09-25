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解讀川習會 王信賢示警：雙方就二戰的表述「太重要了」

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
關於川習會，政大國關中心主任王信賢提醒，須留意二戰的論述。圖為王信賢日前出席在國關中心舉辦的研討會。記者廖士鋒／攝影
關於川習會，政大國關中心主任王信賢提醒，須留意二戰的論述。圖為王信賢日前出席在國關中心舉辦的研討會。記者廖士鋒／攝影

川習會的舉行受到國際重視，雙方相關論述更是解讀焦點。政大國關中心主任王信賢表示，這次會面是內政驅動，象徵性的內容會稍微多一點」，至於實質的問題要解決有點困難。他並示警，雙方就二戰的表述「太重要了」，若美國跟著中共的論述走，那「去中華民國化」就會非常的明顯。

王信賢25日上午接受部分媒體訪問時說，這一次「還滿高規格的」，給足了習近平面子，而這次會面比較多是內政驅動，「既然是內政驅動，象徵性的東西就會稍微多一點」。至於實質的、一些戰略核心的問題，「要解決是有點困難」。

從雙方致詞內容來看，王信賢認為，AI是一個非常核心的問題，雖然都提到，但是具體雙方要怎麼管控其實不清楚，他認為中間有些分歧。

王信賢認為，中共對中美關係目前的定性屬於長期的持久戰，是「戰略相持」時期。習近平講的比較強調「大國關係」，提到「修昔底德陷阱」可以跨越，也重申中美建設性的戰略穩定關係，談的是中美合作。但川普不大談這個東西，整體看來雙方還是各取所需、強調個人關係。川普要告訴美國民眾，他可以管控好美中關係，習也如此，且更隱含現在面對美國的壓力，只有習可以處理的意味。既然美中戰略競爭是持久戰，之後中國仍得靠習頂著美國的壓力，也讓二十一大習的續任順理成章。

王信賢特別指出，雙方此次就二次大戰部分的表述「太重要了」，但兩邊講的二次大戰不大一樣，美國講的是二次大戰的合作的問題，習近平則側重二戰後的秩序。

他認為，至少在二戰議題上，對台灣來說，「我們真的要小心」。國民黨沒有餘力處理此議題，處境很尷尬；民進黨則是沒有意願去處理。現在重點在於，美國也不是這麼在乎，若跟著中共的論述下去走，那這一議題「去中華民國化」就會非常明顯，即中國共產黨完全掌握所有的詮釋權，日本也要小心。

針對台灣議題，王信賢分析，北京近來的談話，台灣問題跟台獨問題並不一樣，北京仍希望美國「堅持反對台獨的正確立場」，這意思是只要中方提到中美的關係可能會出現衝擊時，就是台獨問題所產生的，所以美國必須慎重處理。但這只出現在新華社的通稿，美方還是比較低調。

至於暫緩軍售與賴總統無法過境美國是否可能改變？王信賢說，對川普來說，放在心中利益天平已經很清楚，他要的是大國元首之間的關係，所以他跟習近平、普亭很好。另外從利益上來看，波音客機加上美國農產品加起來隨隨便便就是超過140億美元，軍售這張牌目前擺在川普手上「還是一張牌」，現在他想營造出來的是美中關係的穩定的合作，對他比較有利，所以這張牌並不急著先打，因為他知道這張牌打出來一定破壞那種關係。對台的部分，川普看法應為「你不要走向台獨，晶片的問題好好解決」，因此過境與軍售都有點難。

在經貿上，習近平說經貿團隊舉行了新一輪磋商，達成了「新的聯合安排」，到底可能會有什麼內容？而為何大陸企業家缺席白宮晚宴？王信賢認為，可能何立峰在跟貝森特雙方經過這幾輪磋商，有些關鍵議題仍無法處理，例如美國對中方企業的黑名單等，雙方在投資或是科技管制部分，仍有非常大分歧，導致變成以雙方採購為主，但是投資部分就先按住。

川習會

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