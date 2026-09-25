川習會提二戰美中並肩作戰 學者：民進黨掏空歷史 對岸趁虛而入

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在白宮舉行峰會，雙方都提到美中在二戰期間並肩作戰，川普還提到「飛虎隊」（Flying Tiger），卻沒有說明他們與中華民國的歷史淵源，政大外交系教授黃奎博評論，這是民進黨政府長期掏空中華民國歷史、「去中華民國化」的結果，導致中共當局趁虛而入。

黃奎博表示，中方很執著於美國對於歷史的詮釋要「正確」、符合中共的史觀，而以交易優先的川普政府顯然也願意滿足中方的訴求。

美中領袖在華府白宮會面，雙方在公開致詞時都回顧到兩國在第二次世界大戰期間並肩作戰的歷史，包括川普提到美中對共同利益的追求，跨越遼闊海洋與諸多分歧，將兩國人民連結在一起，甚至讓兩國在第二次世界大戰期間成為盟友。

川普也在致詞中提到飛虎隊，但沒有提到，他們是為中華民國空軍作戰、對抗日本的美國飛行員。

習近平在致詞時也提到二戰，指中美人民曾並肩作戰，對抗法西斯侵略。

黃奎博說，川普提飛虎隊是中美合作，習近平接著肯定中美合作，認為這是民進黨政府長期掏空中華民國歷史、「去中華民國化」的結果，導致中共當局趁虛而入，我方對美國的外交更加失去著力點。

黃奎博表示，民進黨政府不在意原本專屬中華民國的外交歷史話語權，甚至感到反感，所以刻意不提中華民國是第一次世界大戰和第二次世界大戰的戰勝國，還配合日本的二戰史觀說是「終戰」，等於把歷史的話語權拱手讓人。

黃奎博也提到，中國執著於要求符合中共的歷史詮釋，顯然是重視交易的川普政府所能接受的，指美國不用花錢，就能改善美中關係，或者當作談判交換的籌碼。