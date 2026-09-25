川習二會 李翔宙：北京把「反對台獨」擺上桌 與美互動議題常設化

中國大陸國家主席習近平展開訪美行程，與美國總統川普會面，國安局前局長李翔宙表示，這次北京方面直接把「反對台獨」擺上桌，台灣成為被明說的要求，認為北京已不再滿足暗示，而是公開提出的具體文字要求，也認為台灣的軍售時程已經被綁進美中貿易談判的時間表。

李翔宙指出，川普與習近平在白宮會談，外媒一致報導，會談進展有限，未見重大突破，但他認為，習近平這次把話說白了。中國官媒指出，習近平希望美方「反對」台灣獨立，這是比華府長期使用的「不支持」獨立更為強硬的版本。

李翔宙說，美方沒有跟進習近平的希望，目前沒有跡象顯示川普政府打算改變其措辭；白宮當下也未就這段交流發布任何紀要，而美國官員長期以來一向避免明確表態「反對」台獨；畢竟，任何措辭變動都會引發外界對華府防衛台灣決心的質疑，並招致國會反彈。

他認為，與5月北京峰會對比，此次有兩個重要的變化：第一，北京把要求從暗示變成明示；5月北京只說台灣是「最重要議題」，九月則直接把「反對台獨」這五個字擺上桌。李翔宙分析，這是談判技術上的升級，先建立議題的正當性，再提出具體的文字要求。

第二，美方這次守住了措辭。相較5月川普在返程說出「我不希望有人走向獨立」的語言滑移，這次美方在正式層面沒有跟進北京的要求。李翔宙認為，從台灣的角度來看，這是一個相對比5月好的結果。但「相對較好」不等於「安全」。

李翔宙表示，五十年來，北京多次私下要求美方改用「反對台獨」，前總統拜登曾拒絕，而這次不同之處在於北京選擇讓這個要求公開見報。

李翔宙指出，公開化的戰略意義在於：它把「反對台獨」變成一個持續存在的待議事項；從今以後，每一次美中高層互動，外界都會問「美方這次改了沒有」；北京不需要立刻得手，只需要讓這個問題永遠掛在那裡。這是典型的稀釋戰術，不求一次到位，但求議題常設化。

他表示，峰會前北京據報警告，若會前批准140億美元軍售將取消峰會。從習近平如期抵達、峰會順利舉行看，美方確實沒有在會前通知國會。從「逆向思考」反瞻，北京已經達成「推遲軍售」。

李翔宙認為，接下來的關鍵，不在於軍售最終會不會批准，而在於它會以什麼理由、在多久之後被批准。若又拖過期中選舉、又拖到下一次美中互動之前，「延後」就從一次性策略變成了可重複使用的機制。

他指出，此次貿易休戰只延兩個月，台灣的時間被綁進倒數，這是本次峰會最被低估、卻對台灣最實際的影響。休戰只延長兩個月，代表11月底至年底之間，美中必須再談一次。而每一次談判前，北京都有機會重新提出「軍售不得在此期間批准」這類條件。換句話說：台灣的軍售時程，事實上被綁進了美中貿易談判的時間表，「這不是台灣選擇的，卻是台灣必須承受的。」

李翔宙說，習近平再次援引修昔底德陷阱，這個框架的隱含邏輯是：為避免大國戰爭，既有強權應該接受崛起強權的擴張。在這個框架裡，台灣不是一個需要被保護的民主夥伴，而是一個需要被管理的衝突引爆點；只要這個框架被默許，台灣問題就會持續往「風險管控事項」的方向靠攏，而不是「安全承諾事項」。

李翔宙分析，5月在北京，台灣是被沉默的議題；9月在白宮，台灣成了被明說的要求。表面上看，這次美方守住了措辭，是一個比5月好的結果。但真正的變化在於性質：北京已經不再滿足於暗示，而是公開提出了具體的文字要求，並且沒有得到明確的拒絕。沒有答應，不等於拒絕。懸而未決，就是北京要的狀態。

他總結說，兩場峰會下來，台灣沒有被寫進任何一份文件，卻已經出現在每一次議程上。而等待的時間表，現在只剩兩個月一輪。這不是安全，這是等待，等待被安排。