川習會畫台獨紅線 盧秀燕喊話中央「提高警覺」：確保台灣安全、權益

台中市長盧秀燕今赴烏日朥（月胥）福德廟贈匾「福德佑民」，被問及對於大陸國家主席習近平與美國總統川普會談時「畫紅線」，要求美方慎重處理台灣問題，必須堅持反對台獨一事，盧秀燕呼籲政府要提高警覺、做好待命，確實掌握資訊，確保台灣的安全、權益。

盧秀燕說，美中川習會已籌備很久，之前也舉行很多會前會，雙方想必一定會有很多的商量、交易或往來，這裡面是否有涉及包括台灣、韓國、日本等亞太地區變動，中央政府應有效掌握資訊。

盧秀燕認為，因為川習會還在進行中，她相信、也提醒國安單位、外交部、國防部以及相關的部會還有總統府、行政院都要做好待命，確實掌握資訊，要確保台灣的安全、權益，這個是最重要的。她已連續多日呼籲政府要提高警覺，尤其是要掌握資訊，才知名雙方會談內容，對台灣有沒有影響？要維護我們台灣的安全跟權益。