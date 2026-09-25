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習近平籲美堅持反對台獨 黃奎博：台灣須警惕美方後續動作

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
政治大學外交系教授黃奎博。中央社資料照
政治大學外交系教授黃奎博。中央社資料照

大陸國家主席習近平此次與美國總統川普會談時，明確要求美方「慎重處理台灣問題」。政治大學外交系教授黃奎博25日分析，這次中美領導人會晤，像是鞏固互信、而非尋求政策突破。他認為，受美國期中選舉影響，台海局勢暫時總體平穩，「但台灣需要警惕美方在非元首層級官員執行層面，是否會做出對台不利互動，北京是否會藉高層背書，將對台紅線清晰化並推向國際視野。」

黃奎博表示，這次習近平訪美較像是鞏固互信而不是突破，「可以看出雙方相互拉抬，上次川普到北京的時候，大陸招待得非常周到，川普這一次等於投桃報李，盡可能地招待好習近平。」

其次，對台灣來說，黃奎博認為，台灣憂心在這次會談美國於三公報上面做讓步，或者美國的一中政策又重新納入更多北京的考量，「所幸在這次會面沒有這些新的增加，習近平也只是再次要求美方『堅持反對台獨的正確立場』，慎重處理台灣問題。」

黃奎博進一步分析，美國11月初將期中選舉，川普與共和黨目前沒有占到什麼優勢，直白講就是居於劣勢，從美國過去一些做法來看，川普應該不至於尋求激烈做法，「川普只能營造他跟習近平的關係互動，然後向外面宣傳：我川普是有能力處理和管理對中國關係的人。」

黃奎博說，「台灣還是要小心，密切關注像美國駐陸大使龐德偉等層級官員，曾透露川普今年訪問北京時，向習近平表明任內美國對台政策不會改變，全面支持台灣關係法等對台灣不利的、或做出一些對台灣比較不利的動作。」

黃還觀察到，習近平訪美前夕，大陸駐美大使謝鋒重申台灣等「四條紅線」（台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利）不容挑戰，「台灣這條紅線是每一次只要是雙方領導人見面，大陸一定重申，這次習近平在華盛頓再講一次，曝光度及受重視程度都會不一樣。」

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