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川習會穩定中美關係 陸學者：台灣問題在美戰略棋盤重要性降低

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
此次川習會，大陸國家主席習近平（左）表示雙方經貿團隊達成新的聯合安排。路透
此次川習會，大陸國家主席習近平（左）表示雙方經貿團隊達成新的聯合安排。路透

大陸國家主席習近平當地時間24日與美國總統川普在白宮舉行會談，除為中美關係定性，也特別提及台灣問題。對此，上海海峽兩岸研究會研究員包承柯25日接受本報採訪表示，從幾次中美高層往來，能觀察到中美關係正在出現變化，台灣問題作為與美交易棋子議題有脫鉤趨勢，意味著台灣問題在美戰略棋盤重要性正削減中。

包承柯說，習川會主要集中在中美關係如何調整，他認為這過程中有兩大背景：一個是中國崛起、發展帶來美國的焦慮感；另一個是傳統的台灣問題一直沒得到解決。之所以未解決，是美國提供各樣協助導致。這次訪問也是延續5月中美雙方達成基本共識，即穩定中美關係戰略發展。

在台灣問題上，包承柯認為，這次中美領導人的會談基本共識還是迴避衝突，認為中美不應該走向衝突。習近平訪問時多次講話，都提到希望中美關係有基本認識，即在台灣問題上堅持不支持台獨。在此前提下，中美關係穩定發展可期。

就台灣當前角色而言，包承柯表示，台灣角色是愈來愈被孤立的狀況，他認為，儘管台灣跟歐洲方面有接觸，但與美國的交流接觸正在減少，如果美國政府堅持立場，中美在合作框架才能進一步發展。

包承柯認為中美關係出現新發展，過往，美國把台灣問題作為中美關係的交易棋子，現在觀察下來，兩個問題出現了脫鈎，沒有互相聯繫。中美在互相彌補彼此之間的焦慮中積極配合。他觀察，美國決策高層在中美關係上的思考演變，台灣問題在美國的戰略棋盤裡變得愈來愈不重要。

至於美國對台軍售，包承柯說，中方肯定希望美國尊重中國核心利益、停止軍售。美方自5月以來停止軍售會否重啟則可能遙遙無期，這從美國國務卿魯比歐表示須考量美國自身需求可見端倪。

展望未來，包承柯表示，接下來中美領導人可能還有2次會晤（APEC、G20峰會），今年肯定不會有對台軍售，明年初的可能性是微乎其微，「我覺得幾乎是不太可能」。

川習會 軍售 台灣

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