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川習二會談戰略穩定 李彥秀憂亞太急迫性後移 中東、台灣淪籌碼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

大陸國家主席習近平前往美國展開國是訪問，與美國總統川普屢有公開互動。國民黨立委李彥秀說，本次川習會旨在落實美中「戰略穩定」，雖降低貿易戰風險，但恐使亞太急迫性後移、衝擊美台軍售，伊朗問題為川普燃眉之急，北京或藉此換取經貿利益，台灣也應加強對白宮工作。

李彥秀說，從中共提出不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的「新型大國關係」，到美中從貿易、科技、供應鏈脫鉤、台海等核心利益上陷入全面對抗，美中陷入「修昔底德陷阱」的「新冷戰」格局；再到今年5月，美中達成建立「建設性戰略穩定關係」的共識，此次習近平赴美進行國是訪問，最重要目的就是從伊朗、經貿、AI、台海問題各方面，全面從美中合作上落實「建設性戰略穩定關係」。

李彥秀指出，「建設性戰略穩定關係」最重要關鍵是美中領導人的互信基礎，川普不斷強調「與習近平建立偉大的友誼」。包括川普接機與送客，展現川普與習近平的好交情，「建設性戰略穩定關係」未來的考驗除了中共是否真落實對美國的承諾，包括伊朗以及芬太尼問題上，中共是否真的「出到力」，更重要的是下屆美國總統對中國的態度。

李彥秀表示，在台海問題上，習近平在會談中要求美國「慎重處理台灣問題」，希望美方反對台獨，不過白宮沒有立即公布會談紀要，從5月「川習一會」的經驗來看，川普真正的態度，包括對「對台軍售」以及對台獨問題的看法，可能要在習近平離開美國後，川普才會正式表達立場。

李彥秀分析，美中如果落實「建設性戰略穩定關係」的共識，對台灣而言有樂觀，也有隱憂。樂觀部分，美中在AI、科技、貿易上結束對抗，降低全球科技與貿易戰的風險，台灣在貿易與出口上也大幅降低不確定性。但美中如果達成「控管降溫」的共識，對美國而言，亞太問題急迫性的排序可能會落在歐洲與中東之後，國務卿盧比歐就直言「軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求」。

李彥秀認為，對台灣而言，除了過去對美國國會與智庫的工作之外，台灣對白宮以及行政部門的工作要更努力，「台灣是亞太地緣穩定以及美中戰略穩定的支點」，而不是「籌碼」，台灣有足夠的防禦力量，美中「建設性戰略穩定關係」才能真正落實。

李彥秀強調，伊朗當然是川普現階段最棘手的問題，伊拉克戰爭初期約有7成美國人支持，阿富汗戰爭初期，美國國內支持度約9成，但是目前美國支持伊朗戰爭僅3成，不僅影響美國11月期中選舉，長期高油價引發的通膨問題，更直接衝擊美國經濟與川普堅定的支持者。

李彥秀表示，中共是伊朗實質上的「經濟與戰略生命線」，中共當然可幫忙，幫到什麼程度則取決於川普在美中經貿、關稅及晶片限制上，北京換取什麼好處，比起切斷對伊朗的支持，北京可能更希望扮演美伊之間的「傳話人」與擔保方。

川習會

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