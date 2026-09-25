川習會陳抗集結 王丹：須尊重台灣人意願

美中元首會談期間，多個民間團體在白宮附近示威，民運人士王丹表示，要尊重台灣2300萬人民的意願，現在對台灣來說最重要的是加強防備。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平24日在白宮舉行峰會期間，多個爭取中國民主、自由與人權的民間團體與民運人士，在白宮附近集會表達訴求。

白宮附近主要道路均封閉，維安警力嚴密，陳抗團體距離儀式會場仍有距離。

在白宮西側，中國海外民主人士揮舞旗幟，手持寫著結束中共的布條，在歡迎儀式期間敲鑼，當中有人揮舞中華民國國旗。法輪功團體在主要路口手持停止迫害等橫幅。西藏學生團體則在中國大使館附近集會陳抗。

在白宮東側中國訪團車隊進出路段，中國僑團聚集揮舞美中兩國國旗，歡迎習近平到訪。

民運人士王丹表示，不認為中美峰會能談出什麼實質後果，表面工夫做得越足，越說明雙方實際上敷衍。中美兩個大國競爭是實質的，不管從晶片或地緣政治角度來談，雙方在任總統現在無法為競爭找到解決方式，畢竟中國沒有走上民主之路才是根本矛盾所在。

他說：「要尊重台灣2300萬人民的意願，但中國共產黨顯然想將他們的意志強加於台灣，現在對台灣來說最重要的是加強防備，海外華人也非常支持台灣。希望台灣老百姓知道中共不代表中國，更不能代表中國人民的意願。」