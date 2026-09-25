聽新聞
0:00 / 0:00

川習會陳抗集結 王丹：須尊重台灣人意願

中央社／ 華盛頓24日專電

美中元首會談期間，多個民間團體在白宮附近示威，民運人士王丹表示，要尊重台灣2300萬人民的意願，現在對台灣來說最重要的是加強防備。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平24日在白宮舉行峰會期間，多個爭取中國民主、自由與人權的民間團體與民運人士，在白宮附近集會表達訴求。

白宮附近主要道路均封閉，維安警力嚴密，陳抗團體距離儀式會場仍有距離。

在白宮西側，中國海外民主人士揮舞旗幟，手持寫著結束中共的布條，在歡迎儀式期間敲鑼，當中有人揮舞中華民國國旗。法輪功團體在主要路口手持停止迫害等橫幅。西藏學生團體則在中國大使館附近集會陳抗。

在白宮東側中國訪團車隊進出路段，中國僑團聚集揮舞美中兩國國旗，歡迎習近平到訪。

民運人士王丹表示，不認為中美峰會能談出什麼實質後果，表面工夫做得越足，越說明雙方實際上敷衍。中美兩個大國競爭是實質的，不管從晶片或地緣政治角度來談，雙方在任總統現在無法為競爭找到解決方式，畢竟中國沒有走上民主之路才是根本矛盾所在。

他說：「要尊重台灣2300萬人民的意願，但中國共產黨顯然想將他們的意志強加於台灣，現在對台灣來說最重要的是加強防備，海外華人也非常支持台灣。希望台灣老百姓知道中共不代表中國，更不能代表中國人民的意願。」

川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會開始 川普與習近平發言聚焦貿易、合作與AI

習近平已抵達白宮 抗議者湧華府示威

習近平：邀10萬美國青少年來華、大熊貓平平、福雙將落戶亞特蘭大

習近平將訪美 華府獨派僑團擬辦和平抗議遊行

相關新聞

川習會談 賴總統：台灣自由 攸關全球和平

「川習會」登場，賴清德總統昨接見華府保守派智庫「保衛民主基金會」（ＦＤＤ）訪團時表示，台灣的自由與繁榮，不只攸關台灣人民的未來，更影響整個印太區域乃至全球的和平穩定。外交部次長吳志中說，軍購順利達成是政府團隊「目前最努力在做的一件事」。

朝野交鋒…藍：我恐淪籌碼 綠：美台是盟友

川習會登場，藍委指出，台灣已成美中交涉籌碼，台灣當然應該緊張。台經院院長張建一表示，川習會不會改變台美合作大方向，尤其半導體及人工智慧（ＡＩ）合作仍將持續，美中ＡＩ競爭格局也不會因此逆轉；在中東局勢，若能透過川習會來降低風險，反而能影響全球經濟。

觀察站／大國博弈 台灣要面子還是裡子

今年度川習二會登場，中國大陸國家主席習近平在抵達美國後說，要在五月會面的基礎上，「不斷豐富中美建設性戰略穩定關係內涵」；美國總統川普會前唯一透題只有「伊朗」。在美中關係變動的時刻，台灣自詡為美國盟友，要台灣利益與美國利益保持重疊，就應看懂川普現在的商人思維和交易環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。