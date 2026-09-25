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觀察站／大國博弈 台灣要面子還是裡子

聯合報／ 本報記者陳熙文

今年度川習二會登場，中國大陸國家主席習近平在抵達美國後說，要在五月會面的基礎上，「不斷豐富中美建設性戰略穩定關係內涵」；美國總統川普會前唯一透題只有「伊朗」。在美中關係變動的時刻，台灣自詡為美國盟友，要台灣利益與美國利益保持重疊，就應看懂川普現在的商人思維和交易環境。

川普是首位將願意與北京討論對台軍售宣之於口的美國總統，盡管他事後收斂，美國國務卿魯比歐也說新一波對台軍售仍在評估中。從年初到現在，美中元首和高層官員互動不斷的同時，對台軍售消息靜悄悄，是不爭的事實。

川普政府有與中國大陸維持穩定關係的強烈需求，也受到中東戰事對軍事庫存的實質影響，如要滿足北京期待，全面停止對台軍售，機率並不大；這無疑要感謝美中競爭格局已然成形，美國國會反中熱度不減，撐起挺台力道。

川普政府既想對中建立穩定的大國關係，也想鞏固第一島鏈，且不公然得罪美國國會；對川普政府來說，大國關係是要穩定的，對台軍售的生意也是要做的。

面臨此情況，台灣能做的就是保持清醒、看清大勢，不能再用拜登政府時期的思維看待美國政策，尤其不能扯後腿。當川普政府軍售台灣，也許想要看到的不是敲鑼打鼓的大內宣、強調台美連線共同抗中，而是更務實的心照不宣。

作為朋友，台灣不該為朋友製造困擾，軍事歸軍事、政治歸政治，有機會讓軍購回歸過去常態化發展。

民進黨政府過去幾年，經常利用美國友台政策來穩定內政、累積政治能量，然而當美中關係明顯回溫，從清楚的競爭對立搖擺回「接觸外交」，或許台灣也該好好思考：究竟要面子，還是裡子？

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