川普高規格接待習近平 盧秀燕點名這些人：連假不要亂跑、開國安會議

美國總統川普今天與中共領導人習近平會面，台中市長盧秀燕表示，川普以最高規格接待習近平，我國應高度準備因應，從賴清德總統以降，包含副總統、行政院正副院長、內政部長、外交部長、國防部長等人，中秋連假不要亂跑，應該和總統一起參加國安會議、聽候指揮。

盧秀燕今天上午赴議會備詢前受訪表示，今天全世界最關心的是川普總統用美國最高規格接待、接機習近平，她建議我國、賴清德總統要高度準備與因應。

盧說，這2天她一直呼籲中央應該召開國安會議，按照國安法第四條，由總統親自主持，包含副總統、行政院長、副院長、內政部長、外交部長、國防部長、財政部長、經濟部長、陸委會、參謀總長、國安會秘書長、國安局長等人必須參加。

盧秀燕指出，川習會見面時間大概是3天，台灣接下來有4天中秋連假，建議這些必須參加國安會議的首長，連假不要亂跑，應該要進駐，協助總統、聽候指揮調度。