川普高規格迎習近平 黃國昌感嘆「國際現實」：別把台灣當談判籌碼

美國總統川普偕夫人今高規格親赴親赴華府近郊安德魯聯合基地，迎接中國大陸國家主席習近平。對此，民眾黨主席黃國昌今在台中受訪時，感嘆「國際現實」，他希望美國真的把台灣當成是民主的盟友，而不是談判的籌碼，並呼籲民進黨政府真正該做的是團結台灣人民。

黃國昌今天南下陪同同黨台中市議員江和樹在霧峰市場掃街拜票。黃國昌說，他剛在路上看到川普偕夫人親自用紅地毯、軍機列高規格迎接習近平，而且還親自送上車，身為台灣人，他非常非常地感嘆。

黃國昌指出，台灣人有自信，我們也絕對不會妄自菲薄，但他也同時要提醒，我們要正視中國大陸崛起的現實，不要把自己眼睛蒙上，繼續在搞一些大內宣欺騙台灣人民。

黃國昌強調，他希望美國真的把台灣當成是民主的盟友，而不是談判的籌碼。他想過去這幾個月，美國一方面要求台灣支出非常高的預算跟美方購買各式各樣的武器，一方面看到川普又是用這麼禮遇的態度在迎接習近平。提醒的是我們，國際政治非常地現實，我們自己也要加油。

黃國昌呼籲，民進黨政府真正該做的是團結台灣人民。團結台灣人民，只有真正團結台灣人民，我們才能夠對外，在美國、在中國這兩大強權環伺之下，為所有的台灣人民爭取最好的權益，這才是現在的政府該做的。而不是對內在搞分化、在搞仇恨、在搞衝突。如果套用民進黨人常常在國內製造衝突所講的話，請問民進黨，你敢嗆川普是在舔共嗎？