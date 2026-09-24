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盧比歐：對台軍售需考量美自身需求等因素 仍在評估中

中央社／ 華盛頓23日專電
美國國務卿盧比歐。 路透社
美國國務卿盧比歐。 路透社

川習會24日將在白宮登場，外界關注美國對台軍售議題。美國國務卿盧比歐今天表示，川普政府去年底才宣布歷來對台最大規模的單一軍售案，而任何一筆對外軍售都需考量美國自身國防需求等許多因素，目前在進行評估權衡的流程。

盧比歐（Marco Rubio）今天在紐約接受媒體聯訪，被問及尚待批准的對台軍售案時表示，其中很大一部分也涉及平衡美國工業產能與國防工業基礎，這並非針對台灣。

對於媒體問及，川普（Donald Trump）政府是否仍致力對台進行常態化且不斷增加的軍售？盧比歐回應說，美國去年12月才宣布歷來對台最大規模的單一軍售案。

他表示，美國任何一筆對外軍售都必須與美軍在世界各地的作戰指揮官所回報各自戰區爆發衝突時的最低需求，進行權衡，這不只是針對台灣，對全球各國都是如此。

盧比歐表示，這是美國戰爭部在向政府提出建議時，持續進行的權衡取捨，「因此，我們正在進行這個流程」，而這不只適用台灣，也適用美國做出的每一項承諾。

他指出，美國對外軍售必須考量出售的武器種類，以及美國若沒有庫存時能以多快速度補貨、美國自身是否需要這些武器等許多因素。

盧比歐表示，儘管針對伊朗局勢，美國有充足彈藥來達成目標，但美國不僅面對伊朗，在印太地區也有責任，對北大西洋公約組織（NATO）及夥伴同樣有義務及承諾。

美國總統川普預計24日將與中國國家主席習近平在白宮舉行會談，外界關注是否觸及台灣議題。這將是川習兩人今年第二度會面，也是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問。

川普5月訪問北京會晤習近平後曾表示，很快會就新一批140億美元對台軍售案做出決定。

在此之前，川普2.0在去年12月批准價值110億美元的對台軍售案。

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