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川習會前夕 共和黨4參議員籲解凍對台安全援助

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

在美國總統川普準備迎接中國國家主席習近平前來華府訪問3天之際，4名共和黨籍聯邦參議員今天呼籲川普政府，應解凍遭擱置的對台灣逾150億美元國家安全援助。

路透社報導，共和黨籍肯塔基州聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）、德州聯邦參議員柯寧（JohnCornyn）、阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（LisaMurkowski）及北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）致函國務卿盧比歐（Marco Rubio）與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth），表達對這些資金的關切。

他們在信中指出，國務院未能推進國會撥款給台灣的3億美元外國軍事融資，戰爭部也未能撥用10億美元款項。此外，政府決定暫不批准一項總額140億美元的對台軍售案。

這封信函提及：「我們對於川普曾在與習近平及中國共產黨交涉時稱台灣是『非常好的談判籌碼』一事感到憂慮。」

信中表示：「很難想像美國如果為了維持外交表面上的和諧，而拒絕讓夥伴取得關鍵嚇阻能力，如何能在印太地區可信地發揮影響力及嚇阻作用。」

美國國務院和戰爭部尚未立即回應關於這封信函的置評要求。

知情人士告訴路透社，預計習近平將在訪問華府期間，要求川普依據1982年聯合公報（美中八一七公報），全面停止對台軍售。

川普政府去年12月曾批准對台110億美元軍售案，金額創歷來最高。然而，另一筆價值約140億美元的軍售案已遭擱置數月。

川習會 共和黨 對台

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