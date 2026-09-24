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川習談停止軍售？盧秀燕喊話總統 籲開國安會議
外媒報導，中國國家主席習近平可能要求美國總統川普停止對台軍售，藍營呼籲賴清德總統立即召開國安高層會議。台中市長盧秀燕昨說，「川習會」影響全世界，必須做高度準備，日本首相高市早苗都先一步赴美，台灣也要預作準備，她再次呼籲中央召開國安會議，到目前為止「政府還是安靜了一點」。
「我們不能對川習會沉默以對、不能漠視，要做高度準備，寧願有備無患。」盧秀燕說，這兩天她一再呼籲政府召開國安會議，既能掌握訊息預作準備，也能安定民心；但到目前為止，中央政府還是安靜了一點。她希望川習會結果不會影響到台灣，但還是要做好準備。
行政院長卓榮泰昨說，相信美方對台灣過去所做承諾，以及基於維護區域和平、穩定與安全的各項努力，雙方都會共同達成，「對未來的國際關係、台美關係，我們應深具信心」。
國民黨文傳會主委陳以信指出，川習會若將軍售納美中協商甚至利益交換，就牴觸一九八二年雷根政府六項保證；事情嚴重到軍售將被端上美中談判桌，外交部與國安會還粉飾太平。他呼籲賴總統立即召開國安高層會議，全面掌握川習會涉及台灣的議題，並向國人說明。
外媒報導，北京努力加大對台影響力，與國民黨主席鄭麗文的合作是施力點之一。陳以信駁斥，國民黨的路線從來不是由北京決定，更不會由任何外國政府決定。
前立委林郁方說，美國大規模縮減對台軍售機率不大，但如Ｆ-16滯留夏威夷遲不交機，這類給北京面子行為仍會發生；一四○億美元軍售恐不會一次公告，會化整為零逐步批准。
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