對台軍售 美國務院發言人：川習將會晤 無法評論

針對美國對台軍售議題，美中兩樣情。美國國務院中文發言人賈博低調不評論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨說，大陸堅決反對美國向台灣出售武器。

路透報導，中國國家主席習近平將向美國總統川普施壓，要求依據一九八二年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售。朱鳳蓮昨主持國台辦例行記者會時表示，台灣是「中國的台灣問題」，是中國內政，不容任何外部干涉，堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器，這個立場是一貫的、明確的。

針對我外交部長林佳龍聲稱「台美共管中國大陸」，朱鳳蓮批評，無論民進黨當局散布什麼謬論，改變不了台灣是中國一部分的事實。

賈博廿二日接受美國之音專訪時表示，美國對台政策沒有改變，並持續支持台灣有意義參與國際組織。至於對台軍售等問題，他以川習即將會晤及軍售應由國防部回應為由，表示他無法評論。

賈博說，美國還是支持台灣有意義參與國際組織，包括亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）；美國反對兩岸任何一方改變現狀，關注的是整個地區的和平穩定。