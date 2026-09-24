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美中交鋒 學者：台灣過去自稱棋手 現在應是觀眾

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
川習二會即將在華府登場。圖為兩人今年5月在北京合影。 美聯社
川習二會即將在華府登場。圖為兩人今年5月在北京合影。 美聯社

對於「川習會」登場，政治大學外交系教授黃奎博說，台灣、南海、高科技競爭是中方首要議題，美方可能還會想談稀土、伊朗和俄烏；從台灣角度出發，過去還能自稱是棋手，現在應該是觀眾。台大政治系教授張登及說，從美中的代表團規模，到討論話題的廣泛及深入程度、會後是否發布聯合聲明，都是觀察指標；元首會談比較重要的議題如ＡＩ管控、經貿以及台海

張登及說，中方固然想追求第四公報，但可能性太低；退而求其次就是聯合聲明，可能包涵經貿、ＡＩ的安全管控、貿易戰停火，接著就是看台海形勢的表態是否行諸文字。舉例來說，聯合聲明中會不會有美方不支持台灣獨立，不支持片面改變現狀，甚至是美方支持所謂的和平統一，或是針對軍售的任何說法，所有的選項盤點一輪，最大的問題就是美國總統川普的不確定性。

黃奎博表示，中共預期希望美國把對台政策講清楚，但美國到底會怎麼回就不知道了；從現有訊息來看，川普不至於在台灣議題上做出過度巨大的讓步、甚至改變一中政策內涵，這麼做代表北京要讓很大一步。

從台灣的角度出發，黃奎博說，川普大概覺得，台灣是一個造成困擾或決策過程會產生雜音的地方；現在來看，已經不知道台灣還能做什麼了。

張登及說，從美中的近日動作來看，建設性的戰略穩定關係應該會再次被相互肯定，如果沒有，對中方來說就是扣分，習近平在五中全會之前，容許不了這種失分。黃奎博則說，美中除了朝向戰略穩定，更可以被視為是「可管理的戰略競爭」。

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