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美中台博弈／軍售當籌碼…美中新默契 聯手降溫台海

聯合報／ 記者郭崇倫
川普（右）表示，今年5月他訪問中國時，習近平（左）曾就美國對台軍售向他施壓。川普後來更把一項金額最高達140億美元、尚待處理的對台軍售案形容為「談判籌碼」。美聯社
川普（右）表示，今年5月他訪問中國時，習近平（左）曾就美國對台軍售向他施壓。川普後來更把一項金額最高達140億美元、尚待處理的對台軍售案形容為「談判籌碼」。美聯社

五月的川習一會，川普對台灣問題的讓步，出乎大家的意料之外，現在九月的川習二會，傳習近平將向川普施壓，要求依「八一七公報」停止對台軍售，同時要求美國停止交付台灣已訂購的武器。

可是事先並沒有徵兆，中國國防部長董軍在香山論壇未提台灣，外交部長王毅與國務卿魯比歐電話會談，會後的新聞稿，也沒有提台灣議題。這是代表中方對美方處理台灣議題滿意呢？還是不滿意？

據與官方關係密切的復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，在「建設性戰略穩定」框架下，美方在中方最關切的台灣問題核心利益上，採取了比此前更加謹慎的處理方式，「台灣問題這一主要分歧點也得到了較好的管控」。

習有沒有可能再進一步？當然有可能，北京向來指責美國沒有忠實履行「八一七公報」，但大陸也要考慮美國國會與對台鷹派的反彈；共和黨議員要求川普「直接拒絕」北京對台軍售的要求；民主黨議員則伺機指責川普對中軟弱，好在期中選舉有操作機會。

但報導中提出的中方籌碼，是「協助就中東戰爭向伊朗施壓」，則昧於國際現實；美國才剛剛通過對伊朗的D-Day極限制裁，對於與伊朗交易的國家，將祭出次級制裁，伊朗出口原油，有高達九成是中國買走，次級制裁最大的對象就是中國，北京要擔心美國的制裁，而不是反過來美國求中國。

再退一步講，即使美國拜託中國去向伊朗施壓，會有用嗎？最近沙烏地阿拉伯因為胡塞組織不斷攻城掠地，情商中國透過伊朗來約束青年運動，但德黑蘭回覆說，中東的和平穩定取決於美伊戰爭是否結束，直接給中方碰了個軟釘子。

至於中方「要求美國停止交付台灣已訂購的武器」，更不像美國做得出來的；目前川普延遲宣布的一四○億美元軍售，各軍火商都已綁定相對政治捐獻，軍售勢在必行，差別僅是時間，由於年底前川習兩人還要見兩次，這筆軍售最快也要等Ｇ20佛羅里達峰會之後；把一四○億拆分為小筆、各別宣布，也是不傷面子的作法。

但真正重要的是，美中對台灣軍售的共識，是否意味六項保證不再？「六項保證」過去歷任總統祕而不宣，直到川普第一任期才被公開，同時將此與「三公報」和「台灣關係法」並列，為美國兩岸政策的主要內容。

五月高峰會前，川普稱對台軍售是對中國談判籌碼，中方認為，這等於實質拋棄六項保證中的「不與中國磋商對台軍售」。

可是六項保證的作用在平衡八一七公報，八一七公報說的是，美國以中方和平解決兩岸分歧，作為是否執行逐次遞減對台軍售以至最終解決的前提條件，只要大陸不放棄武力脅迫，美國自認可不受公報約束，無需與中方磋商對台軍售。

但現在新的情況是，五月川習一會，的確達成了台海降溫的共識，只要推遲或取消對台軍售，中方就不採取對台灣威脅措施。其實早在與習近平二月通電話時，軍售就實質推遲，至今已八個月，今年上半年，解放軍戰鬥機在台灣附近空域的出動架次，急降至二○二二年時任美國眾議院議長裴洛西訪台以來的最低水平，比去年同期減少一半以上，可以聞到軍售換脅迫的共識。

從這角度看，川普對軍售的態度，並沒有違背雷根六項保證的精神，也不見得是出賣台灣，這也意味美中台關係進入，美中聯手降溫台海的新局面了。

川普 習近平 川習會 美中台 台海 軍售 八一七公報

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