影／傳習近平擬向川普提停止對台軍售 卓榮泰：相信美對台承諾

對於「川習會」登場，政治大學外交系教授黃奎博說，台灣、南海、高科技競爭是中方首要議題，美方可能還會想談稀土、伊朗和俄烏；從台灣角度出發，過去還能自稱是棋手，現在應該是觀眾。台大政治系教授張登及說，從美中的代表團規模，到討論話題的廣泛及深入程度、會後是否發布聯合聲明，都是觀察指標；元首會談比較重要的議題如ＡＩ管控、經貿以及台海。

2026-09-24 01:48