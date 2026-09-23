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川習會即將登場 盧秀燕再次呼籲開國安會議：中央政府還是安靜了一點

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左二）表示，這兩天多次呼籲中央政府針對川習會召開國安會議，但到目前為止，中央還是安靜了一點。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（左二）表示，這兩天多次呼籲中央政府針對川習會召開國安會議，但到目前為止，中央還是安靜了一點。記者陳敬丰／攝影

中共領導人習近平訪美，即將和美國總統川普會面，外傳習將施壓美國對台軍售案。台中市長盧秀燕今天表示，川習會影響全世界，必須做高度準備，日本首相高市早苗都先一步赴美，台灣也要預作準備，她再次呼籲中央召開國安會議，到目前為止政府還是安靜了一點。

盧秀燕今天赴議會備詢前受訪表示，今天所有媒體的頭版頭條都是川習會，因為這兩大國的會面關係到全世界政治經濟發展，高市早苗也先一步到美國會見川普，聽說晤談超過半小時，想了解川習會是否對日本造成影響；身處兩岸地區，我國也應該關係川習會對台灣會有什麼影響。

盧秀燕強調，我們不能對川習會沉默以對、不能漠視，要做高度準備，寧願有備無患，這2天她一再呼籲政府召開國安會議，既能掌握訊息預作準備，也能安定民心；到目前為止，中央政府還是安靜了一點。盧希望川習會的結果不會影響到台灣，但還是要做好準備。

媒體也詢問，怎麼看高市早苗內閣大改組？盧秀燕表示，日本和台灣關係友好，對台中尤其如此，這次改組的12名內閣大臣，其中有4人今年5月3日才來台中拜訪，包含內閣府副大臣平沼正二郎、今井繪理子、文部科學大臣政務官山本大地、國土交通大臣政務官草間剛。

盧秀燕認為，高市早苗的新內閣名單拔擢年輕人，這份名單對台灣、台中非常有利，她已經交代幕僚，要在明天日本連假結束之後，發電代表台中市政府送花，祝福友好議員入閣。

川習會 中央政府 盧秀燕

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