川習會傳要求停止對台軍售 國民黨：還在吹噓台美關係史上最好？

外媒報導，大陸國家主席習近平可能在川習會要求美國停止對台軍售，國民黨文傳會主委陳以信今批評，事情已嚴重到「對台軍售」將被端上美中談判桌，外交部與國安會竟還在粉飾太平。賴清德政府天天吹噓「台美關係史上最好」，現在還說得出口嗎？

陳以信指出，1982年美國雷根政府對台「六項保證」明確承諾，不會就對台軍售與北京事先協商。如今川習會如將對台軍售納入美中協商甚至利益交換，就將直接牴觸「六項保證」。這絕不是政府一句「台美溝通良好」，就能欺瞞國人的重大國安問題。

陳以信表示，外交部長林佳龍日前還高喊「台灣利益就是美國利益」，甚至豪言台美要「共同管理中國」，如今北京卻可能直接把停止對台軍售端上川習談判桌，更凸顯林佳龍的說法何其天真荒謬、一廂情願。

陳以信呼籲賴清德總統，立即召開國安高層會議，全面掌握川習會可能涉及台灣的議題，並向國人公開說明。台灣不能是美中交易的籌碼，國家安全更不能建立在民進黨自我催眠式的外交大內宣上