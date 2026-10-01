快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

健康幣正式上線！健檢、癌篩、打疫苗都能累積 再抽Apple Watch

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：上周與習近平會晤時 曾討論黎智英案

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港壹傳媒創辦人黎智英被關押近4年，子女透露其健康狀況嚴重惡化，出現牙齒腐爛與指甲脫落等症狀。美聯社檔案照
香港壹傳媒創辦人黎智英被關押近4年，子女透露其健康狀況嚴重惡化，出現牙齒腐爛與指甲脫落等症狀。美聯社檔案照

美國總統川普表示，他上周與大陸國家主席習近平會晤時，曾討論過香港商人黎智英案，但沒有透露是否取得了任何成果。

彭博報導，川普9月30日被問及他是否與習會面時提起黎智英及被中國扣留的美國人時表示，「我們談過，我認為我們進行了一些非常非常重要的討論，當然也希望是富有成效的討論。」 他在回應時沒有說到具體案件。

報導稱，川普在華盛頓與習近平會晤時，面臨著向他提出備受矚目的人道主義案件的壓力。美國政府稱，美籍華裔地震學家陳友麟，和緬甸裔美國學者敏辛（Min Zin）遭在中國大陸遭到「不當拘留」。

川普此前曾就相關案件與習近平交涉，包括被抓的中國著名地下教會負責人金明日。中國大陸後來釋放了這位牧師，但教會的其他成員仍被關押。

報導指，作為英國公民的黎智英案更具挑戰性，黎智英是傳媒大亨，創辦了已停刊的《蘋果日報》；但據港版《國安法》，黎智英被法庭以勾結和煽動罪名判處20年監禁。

黎智英的子女近日透露，父親的健康狀況正急劇惡化，不僅體重暴跌、牙齒腐爛，甚至出現指甲變色脫落症狀。隨著涉及港版《國安法》案件的審判程序推進，家屬擔憂患有糖尿病的78歲黎智英恐無法撐過漫長刑期。

川普 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會落幕 川普：有談到釋放黎智英、敏辛等議題

戰和未定 川普預期美伊本周重啟談判

美民主黨參議員聯合聲明 籲川普速推對台軍售攜手盟友抗中脅迫

涉台文件牽動敏感神經 川習參訪國家檔案館前展品急撤

相關新聞

川普召集 美科技巨頭簽署「AI憲法」

紐約時報報導，人工智慧（ＡＩ）風險疑慮升高之際，美國總統川普九月廿九日召集多位科技巨頭在白宮共進午宴，宣布共同簽署一份號稱「ＡＩ憲法」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。川普還表示，不會就ＡＩ議題與中國大陸合作。

意識形態小丑出局！赫塞斯砍美軍20%將領 成立新司令部管無人機

美國國防部長赫塞斯9月30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）的陸戰隊基地，向數百名軍官與士兵發表「軍力現況」（State of the Force）演說。不同於去年面對800多名將領，今年台下主要是較低階軍官與士兵。赫塞斯整場語氣強硬，開場不久便將矛頭指向媒體。

川普讚白宮AI協議如憲法 文件拼錯「美國」掀熱議

美國總統川普日前攜手科技巨頭簽署被譽為「AI憲法」的新協議，不料眼尖網友發現川普簽名下方的「美國」英文拼錯，在網路引發瘋...

川普一次公布3大美韓能源案 韓媒揭：阿拉斯加LNG根本還沒敲定

美國總統川普9月30日在真實社群發文表示，他在紐約與南韓總統李在明會面，雙方同意啟動2000億美元對美新投資。川普說，這些投資將在兩人2025年達成的3500億美元美韓戰略貿易與投資協議架構下推進，在全美擴大能源與電力建設。

看過「空中浩劫」派上用場！杜拜航空驚魂 乘客闖駕駛艙救回飛機

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，乘客與其他機組人員隨後合力制伏行兇的副機師，班機緊急降落沙烏地阿拉伯。以色列總理內唐亞胡表示，這起攻擊意圖讓飛機墜毀。其中一名乘客則現身說法，解釋自己如何制伏副機師，並協助飛機恢復控制。

高市早苗與蒙古總理晚宴「酒杯舉過頭」 遭日輿論批輕浮失禮

日本首相高市早苗日前在首相官邸與蒙古總理奧奇拉爾舉行工作晚宴，不過，首相官邸官方X帳號公開的現場影片，卻因舉杯動作引起外交禮節的爭議。畫面中，高市滿臉笑容用蒙古語喊著乾杯（Togtooy），同時將手中酒杯高高舉過頭頂，隨即遭日本輿論批評舉止輕浮、「把外交國宴當居酒屋」、「嚴重傷害日本形象」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。