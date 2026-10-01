川普：上周與習近平會晤時 曾討論黎智英案

美國總統川普表示，他上周與大陸國家主席習近平會晤時，曾討論過香港商人黎智英案，但沒有透露是否取得了任何成果。

彭博報導，川普9月30日被問及他是否與習會面時提起黎智英及被中國扣留的美國人時表示，「我們談過，我認為我們進行了一些非常非常重要的討論，當然也希望是富有成效的討論。」 他在回應時沒有說到具體案件。

報導稱，川普在華盛頓與習近平會晤時，面臨著向他提出備受矚目的人道主義案件的壓力。美國政府稱，美籍華裔地震學家陳友麟，和緬甸裔美國學者敏辛（Min Zin）遭在中國大陸遭到「不當拘留」。

川普此前曾就相關案件與習近平交涉，包括被抓的中國著名地下教會負責人金明日。中國大陸後來釋放了這位牧師，但教會的其他成員仍被關押。

報導指，作為英國公民的黎智英案更具挑戰性，黎智英是傳媒大亨，創辦了已停刊的《蘋果日報》；但據港版《國安法》，黎智英被法庭以勾結和煽動罪名判處20年監禁。

黎智英的子女近日透露，父親的健康狀況正急劇惡化，不僅體重暴跌、牙齒腐爛，甚至出現指甲變色脫落症狀。隨著涉及港版《國安法》案件的審判程序推進，家屬擔憂患有糖尿病的78歲黎智英恐無法撐過漫長刑期。