川習會落幕 川普：有談到釋放黎智英、敏辛等議題

美國總統川普上週在白宮和來訪的中國國家主席習近平舉行會談。川普今天表示，兩人在會中有談到釋放遭中國不當拘留的美籍緬甸研究員敏辛、遭關押的香港壹傳媒集團創辦人黎智英等議題，「希望是富有成效的討論」。

川習會9月24日在白宮登場，這是兩人今年第2度會面。在這場峰會登場前，美國國務院8月底認定，美國籍緬甸研究員敏辛（Min Zin）遭中國「不當拘留」。

川普今天下午在白宮一場活動被媒體問及，上週在川習會上是否有討論釋放敏辛、黎智英等政治犯的議題？川普回應說，有談到，「我認為我們進行了一些非常、非常重要的討論」。

他說：「希望是富有成效的討論。」

外媒先前報導，國務院聲明提到，敏辛受中國政府邀請到昆明參加學術會議，於6月3日前往雲南；一名國務院官員指出，敏辛在機場內就被拘留，「遭到反覆訊問、隔離及拘禁」。

雲南當局後來通知美國大使館，稱敏辛因「危害（中國）國家安全」，正接受刑事調查。

另外，黎智英從2020年起遭到關押，去年12月被香港法院判違反國安法罪名成立，今年2月遭判囚20年。

黎智英現年78歲，他的案件被視為中共當局打壓香港異議人士象徵之一。北京形容這位長期批評中國共產黨的知名人士是2019年香港持續數月民主抗議活動的「主謀」。

黎智英的兒子黎崇恩日前表示，父親幾乎是香港獄中最高齡的囚犯，並被判20年刑期，如果不盡快釋放很可能死在獄中。

川普5月訪問北京會晤習近平後也曾說，有向習近平提起釋放黎智英，但坦言，未獲對方正面回應，情況並不樂觀。